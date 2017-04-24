Спецкор о подрыве авто ОБСЕ в зоне АТО

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РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался в районе населенного пункта Пришиб Луганской области (эта территория неподконтрольна украинской власти). По предварительным данным, патруль миссии подорвался на мине. В результате, один сотрудник ОБСЕ погиб и еще двое получили ранения, они госпитализированы.

В ОБСЕ уже подтвердили, что автомобиль миссии попал в "серьезный инцидент" на Луганщине, и пообещали сообщить подробности позже. Прокомментировал событие и министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастиан Курц. Он подчеркнул, что этот инцидент требует проведения тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных.

В свою очередь с украинской стороны Общего центра по контролю и координации сообщили, что в момент, когда автомобиль миссии ОБСЕ подорвался, Вооруженные силы Украины и незаконные вооруженные формирования на территории ОРДЛО придерживались режима прекращения огня.

Более подробно об этом происшествии и ситуации на Донбассе в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков.

Что известно по поводу того, что произошло с автомобилем ОБСЕ? Есть какая-то новая информация?

— Да, действительно, факт уже подтвержден всеми сторонами того, что этот автомобиль подорвался, и то, что есть один погибший и один раненый. Мы точно знаем, что это произошло в районе села Пришиб Луганской области, неподконтрольная территория Украине на данный момент. Ситуация и особенность данного села заключается как раз в том, что с самого начала противостояния там шли ожесточенные бои. В принципе оно находится буквально в нескольких километрах от линии соприкосновения, и не исключаю, что действительно территория этого села может быть нашпигована неразорвавшимися снарядами, как вариант. Видите, по последней информации погибший все-таки гражданин не США, а Британии, называют даже имя – Джозеф Стоун. Говорят, люди близкие к миссии, что это был достаточно опытный специалист, он уже давно находился на Донбассе. Могут местные жители подтвердить, находящиеся неподалеку от этого населенного пункта, что утром сегодняшнего дня там активной фазы противостояния вооруженного не происходило, то есть стороны соблюдали режим тишины, то есть вот та версия, что автомобиль мог случайно на обочине наехать на заложенный ранее фугас, неразорвавшийся снаряд, мне представляется весьма вероятной, но, естественно, нужно ожидать официальный заявлений.

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У боевиков как-то комментируют этот инцидент? Или уже по привычке винят во всем "украинскую ДРГ"?

— Первый комментарий от так называемой народной милиции Луганской народной республики поступил практически сразу, буквально через час-полтора после случившегося. Было заявление о том, что произошел такой инцидент с представителями международной миссии, и они пообещали собрать максимальную информацию, собрать детали и предъявить общественности. Как-либо других заявлений, определяющих или категоричных с той стороны не поступало, и, соответственно, в Донецке этот случай не комментируют вообще, говоря о том, что это территория другого государства – так называют они сейчас.

В целом, какова ситуация на востоке страны? Где спокойно, а где продолжаются активные боевые действия?

— Можно с позитивом относиться к сегодняшнему дню, стреляют безусловно меньше, и даже по сравнению со вчерашним днем, то есть не было использовано тяжелое вооружение по всей линии разграничения, была слышна стрельба в южном направлении, все то же Широкино, Мариупольское направление, да, стреляли, работали какие-то группы, скорее всего, диверсионные, но это было стрелковое оружие. Также звучали выстрелы и в районе Авдеевки, и в районе Марьинки. Но, повторюсь, особенность сегодняшнего дня, что все-таки активных каких-то боевых действий, каких-то провокаций, ожидаемых в связи с поминальными днями, их не было, и день прошел достаточно спокойно, если так можно говорить о зоне вооруженного конфликта.

Есть информация о пострадавшем гражданском в Марьинке?

— Да, действительно, есть такая информация, и ее можно подтвердить. Это мужчина, он, к счастью, жив, он только ранен, он работал на своем огороде и, скорее всего, пострадал даже не в результате обстрела, а в результате взрыва найденного там боеприпаса – это наиболее вероятно, по крайней мере, так говорят медики сейчас.

В Авдеевке удалось восстановить электроснабжение, правда, по временной схеме с применением веерных отключений. Какая там сейчас ситуация? Facebook Вячеслава Аброськина Авдеевка после обстрела "Градов"

— Да, действительно это так. Заработала еще утром Донецкая фильтровальная станция, и начала в Авдеевку поступать вода. Также частично восстановлено и электроснабжение, то есть говорить о полном восстановлении пока не приходится, но свет в городе появляется, и, в общем-то, и завод продолжает работать, то есть катастрофы там нет. С позитивом местные жители и местные чиновники говорят о том, что если не будет возобновления опять боевых действий, то завтра-послезавтра жизнь в городе должна прийти в привычный ритм.

Если давать небольшой анонс событий на следующую неделю, на чем следует сосредоточить внимание, что касается восточного региона, касается Донбасса?

— В любом случае, стоит ожидать очередного наплыва людей, как минимум, на майские праздники, ближе к майским опять увеличиться количество людей, пересекающих линию соприкосновения – это раз. Во-вторых, все-таки нужно дождаться реакции мирового сообщества и, в первую очередь, самого ОБСЕ, как изменится наблюдение, что будет меняться в системе контроля – это мы будем понимать завтра-послезавтра. И все-таки есть надежда на то, что те мирные договоренности о прекращении огня, которые в принципе хоть и условно, но, тем не менее, сейчас соблюдаются, они будут соблюдаться и далее – это может быть определенный позитивный фактор.

Спецкор "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что в поминальные дни два кладбища в Донецке будут закрыты из-за боевых действий.