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    Кадры с места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (161)

    (обновлено: )49011
    Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в социальной сети Facebook сообщила, что два из шести членов патруля СММ ОБСЕ в Украине ранены при подрыве машины в Луганской народной республике, еще один человек погиб.
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    Как следует из сообщения, патруль состоял из шести членов на двух бронемашинах.

    В результате подрыва автомобиля погиб гражданин Великобритании Джозеф Стоун. Об этом сообщил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко. По его словам, гражданка Германии Ива Гнелин была контужена.

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    Также он сообщил, что трагедия произошла на территории Донбасса, которая контролируется ополченцами.

    "Поэтому наши правоохранительные органы не будут допущены к проведению объективного расследования. По состоянию на сейчас известно, что одна из двух машин миссии ОБСЕ зацепила колесом обочину дороги, после чего произошел взрыв", — добавил Геращенко.

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