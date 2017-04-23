Кадры с места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ

Как следует из сообщения, патруль состоял из шести членов на двух бронемашинах.

В результате подрыва автомобиля погиб гражданин Великобритании Джозеф Стоун. Об этом сообщил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко. По его словам, гражданка Германии Ива Гнелин была контужена.

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Также он сообщил, что трагедия произошла на территории Донбасса, которая контролируется ополченцами.

"Поэтому наши правоохранительные органы не будут допущены к проведению объективного расследования. По состоянию на сейчас известно, что одна из двух машин миссии ОБСЕ зацепила колесом обочину дороги, после чего произошел взрыв", — добавил Геращенко.