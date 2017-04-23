наверх
23.04.201718:02
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    Политика

    Виновных в инциденте с машиной ОБСЕ нужно наказать - Порошенко

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (157)

    (обновлено: )43407
    Порошенко поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ. По его словам, безопасность и свобода действий СММ ОБСЕ должны быть гарантированы.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Виновные в инциденте с автомобилем специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе должны быть наказаны. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

    Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область
    Сайт президента Украины | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка Порошенко в Луганскую область

    Читайте также: "Вот что звонок животворящий от министра МВД делает": соцсети об извинениях Скрипки за слова о гетто

    "Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны. Поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

    Он также выразил соболезнования семье погибшего сотрудника миссии и дал поручение украинским медикам при необходимости оказать необходимую помощь в лечении пострадавших.

    "Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь", — сообщил Порошенко.

    Ранее сообщалось, что два из шести членов патруля СММ ОБСЕ в Украине ранены при подрыве машины в Луганской народной республике, еще один человек погиб.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Выборы президента Франции
    Антон Геращенко
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Вывеска на здании Национального антикоррупционного бюро в Киеве
    Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский