Виновных в инциденте с машиной ОБСЕ нужно наказать - Порошенко

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Виновные в инциденте с автомобилем специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе должны быть наказаны. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

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"Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны. Поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

Он также выразил соболезнования семье погибшего сотрудника миссии и дал поручение украинским медикам при необходимости оказать необходимую помощь в лечении пострадавших.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь", — сообщил Порошенко.

Ранее сообщалось, что два из шести членов патруля СММ ОБСЕ в Украине ранены при подрыве машины в Луганской народной республике, еще один человек погиб.