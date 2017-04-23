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    Климкин требует тщательного расследования подрыва машины ОБСЕ

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (155)

    (обновлено: )30105
    Как написал глава МИД Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, необходимо обеспечить безопасность СММ и свободу действий в соответствии с мандатом.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Необходимо тщательно расследовать инцидент с автомобилем специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, в результате которого погиб сотрудник миссии. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

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    "Необходимо максимально тщательное расследование трагедии с автомобилем СММ ОБСЕ на оккупированной территории и обеспечить безопасность СММ и свободу действий в соответствии с мандатом", — написал он в своём микроблоге в Twitter в воскресенье.

    Он также выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника миссии и пообещал, что раненым будет предоставлена необходимая помощь.

    Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине сообщила, что с одним из ее патрулей на территории Луганской народной республики произошел "серьезный инцидент с безопасностью".

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