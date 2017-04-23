Климкин требует тщательного расследования подрыва машины ОБСЕ

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Необходимо тщательно расследовать инцидент с автомобилем специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, в результате которого погиб сотрудник миссии. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

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"Необходимо максимально тщательное расследование трагедии с автомобилем СММ ОБСЕ на оккупированной территории и обеспечить безопасность СММ и свободу действий в соответствии с мандатом", — написал он в своём микроблоге в Twitter в воскресенье.

Он также выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника миссии и пообещал, что раненым будет предоставлена необходимая помощь.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине сообщила, что с одним из ее патрулей на территории Луганской народной республики произошел "серьезный инцидент с безопасностью".