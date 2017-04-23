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    При подрыве авто ОБСЕ в Донбассе погиб гражданин Британии - Геращенко

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (157)

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    В результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. Согласно информации, она доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь.
    Антон Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В результате подрыва автомобиля специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе погиб гражданин Великобритании Джозеф Стоун. Об этом сообщил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

    Ополченец. Архивное фото
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    По его словам, гражданка Германии Ива Гнелин была контужена.

    "В результате взрыва мины на оккупированной территории Украины в Луганской области погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. По имеющейся информации, она доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь. Жизнь Джозефа спасти не удалось", — написал Геращенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

    По его словам, трагедия произошла на территории Донбасса, которая контролируется ополченцами.

    "Поэтому наши правоохранительные органы не будут допущены к проведению объективного расследования. По состоянию на сейчас известно, что одна из двух машин миссии ОБСЕ зацепила колесом обочину дороги, после чего произошел взрыв", — добавил Геращенко.

    Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в социальной сети Facebook сообщила, что два из шести членов патруля СММ ОБСЕ в Украине ранены при подрыве машины в Луганской народной республике, еще один человек погиб.

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