При подрыве авто ОБСЕ в Донбассе погиб гражданин Британии - Геращенко

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В результате подрыва автомобиля специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе погиб гражданин Великобритании Джозеф Стоун. Об этом сообщил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

По его словам, гражданка Германии Ива Гнелин была контужена.

"В результате взрыва мины на оккупированной территории Украины в Луганской области погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. По имеющейся информации, она доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь. Жизнь Джозефа спасти не удалось", — написал Геращенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

По его словам, трагедия произошла на территории Донбасса, которая контролируется ополченцами.

"Поэтому наши правоохранительные органы не будут допущены к проведению объективного расследования. По состоянию на сейчас известно, что одна из двух машин миссии ОБСЕ зацепила колесом обочину дороги, после чего произошел взрыв", — добавил Геращенко.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в социальной сети Facebook сообщила, что два из шести членов патруля СММ ОБСЕ в Украине ранены при подрыве машины в Луганской народной республике, еще один человек погиб.