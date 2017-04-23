ОБСЕ: при подрыве авто ранены двое сотрудников миссии, один погиб

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в социальной сети Facebook сообщила, что два из шести членов патруля СММ ОБСЕ в Украине ранены при подрыве машины в Луганской народной республике, еще один человек погиб.
Как следует из сообщения, патруль состоял из шести членов на двух бронемашинах.
"(Патруль) был вовлечен в серьезный инцидент во время патрулирования в районе населенного пункта Пришиб в Луганской области, неподконтрольного правительству. В результате этого инцидента один патрульный скончался, а двое были доставлены в больницу для дальнейшего обследования", — говорится в сообщении.
Ранее председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил о гибели одного из сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии организации в Украине.