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    ОБСЕ: при подрыве авто ранены двое сотрудников миссии, один погиб

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (155)

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    Согласно информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в социальной сети Facebook, патруль СММ ОБСЕ состоял из шести членов на двух бронемашинах.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Фото: OSCE/Curtis Budden

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в социальной сети Facebook сообщила, что два из шести членов патруля СММ ОБСЕ в Украине ранены при подрыве машины в Луганской народной республике, еще один человек погиб.

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    Как следует из сообщения, патруль состоял из шести членов на двух бронемашинах.

    "(Патруль) был вовлечен в серьезный инцидент во время патрулирования в районе населенного пункта Пришиб в Луганской области, неподконтрольного правительству. В результате этого инцидента один патрульный скончался, а двое были доставлены в больницу для дальнейшего обследования", — говорится в сообщении.

    Ранее председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил о гибели одного из сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии организации в Украине.

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