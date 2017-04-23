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    Спецкор: обстановка в зоне АТО напряженная - стреляли, есть пострадавшие

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    Спецкор «КП» в Украине» в Донецкой области Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что в поминальные дни два кладбища в Донецке будут закрыты из-за боевых действий.
    Ополченец. Архивное фото
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    РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

    Авдеевка снова без света. Кроме того, обесточены Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов на своей странице в Facebook.

    По его словам, на данный момент ремонтные бригады ждут разрешение Специального центра контроля и координации.

    Между тем в штабе АТО сообщают о двух раненых военнослужащих возле Авдеевки и Песков.

    О ситуации на Донбассе более подробно в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков.

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    Какова ситуация в Авдеевке? Получили ремонтные бригады гарантии тишины, чтобы провести ремонт?

    — Уже есть сообщения о том, что ремонтные бригады выдвинулись на место, где нужно ремонтировать. Но сказать, начали они работу или нет, я пока не могу, то есть надеюсь, что все-таки к концу дня ремонтные работы начнутся. Но сейчас пока есть только сообщение о том, что режим тишины в этой зоне соблюдаются, к счастью, и ремонтники собираются ремонтировать линии.

    А что происходит с водоснабжением в городе, воды тоже нет в домах?

    — Воду подвозят, то есть  полностью заполнены все резервуары  необходимые, и воды хватает, в этом плане проблемы нет, и авдеевцы уже составили свою схему жизни в этих условиях, и, в общем-то, они приучены уже к этому. Главное, чтобы заработал коксохимзавод – он является градообразующим предприятием, там работает более половины людей, оставшихся на данный момент в городе. И от работы этого завода зависит действительно жизнь города, и все это понимают, и надеются на то, что все-таки получится восстановить его жизнедеятельность.

    Что конкретно говорят по поводу работы коксохимического завода, когда обещают возобновить его работу?

    — Все зависит от электроснабжения  – это самая большая, наверное, головная боль для завода, за  время вооруженного противостояния  только вот в этом году он  уже около 10 раз оставался без  света, и от этого зависит очень  многое. Дело в том, что он то и работает сейчас где-то на 30% необходимых возможных мощностей. И это как социально важный объект на данный момент и для города, и для региона остается, и понимают это люди. Дело в том, что Авдеевский коксохим – один из крупнейших в Европе, и от него зависит работа многих наших металлургических комбинатов, поэтому важно, чтобы он все-таки заработал.

    В СМИ сообщали, что восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, так ли это?

    — Как мы знаем электричество  туда поступает на данный момент, но это одна линия с Авдеевским коксохимзаводом, и то, что туда поступает сейчас электричество – это не значит, что она работает. Дело в том, что Донецкая фильтровальная станция обеспечивает несколько населенных пунктов, кроме Авдеевки, и находится в зоне постоянного вооруженного противостояния – это серая зона, она все время обстреливается. И если есть свет, совсем необязательно, что она будет работать, она все время обстреливается, туда люди, работники зачастую просто отказываются ехать, опасаясь за свою жизнь.

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    В таком случае, как обеспечивают людей питьевой водой, если фильтровальная станция работает не полностью?

    — К счастью, на данный  момент уже практически понимают  обе стороны то, что от работы  станции зависит жизнедеятельность  городов, поэтому станция работает  вот в этом режиме уже достаточно  долгое время, и уже в какой-то  степени люди привыкли к тому, что так происходит. Вот получается так, что многие регионы, они здесь рядышком, привыкли к тому, что она останавливается, но потом опять восстанавливает свою работу.

    Можно ли говорить об активизации боевых действий в Донецком регионе?

    — На сегодня можно говорить о том, что все-таки определенное затишье наступило, стреляют гораздо меньше, чем в предыдущие дни, и вселяет надежду на то, что вот это перемирие перерастет в долгосрочный мир. Тем не менее, опять же есть раненые, стрелковое оружие слышно постоянно и говорить о том, что полное спокойствие здесь наступило, я бы не взялся.

    Среди мирного населения есть пострадавшие?

    — Кроме двух раненых  бойцов ВСУ, мы знаем о том, что есть пострадавшие среди  мирных жителей, мы знаем, что  на юге Донецкой области двое  гражданских подорвались на растяжке, оба живы, к счастью. Небезопасная минная ситуация в регионе, тем более весной – она есть, и люди, сейчас у нас огородный сезон начался, рискуют очень сильно, поскольку не разорвавшихся боеприпасов очень много.

    Сейчас начинаются поминальные дни, много людей пересекают условные границы с оккупированными территориями и наоборот. Как в целом вести себя, опишите ситуацию?

    — Какого-то увеличения  по пересечению линии соприкосновения, по сравнению с пасхальными  днями, все же нет. В районе 20-25 тысяч людей пересекает ежедневно пункты пропуска, и больших очередей там нет, то есть говорить об увеличении количества я бы не стал. Но люди готовятся посещать кладбища, естественно, поминать своих родственников, и два кладбища в Донецке работать не будут в связи с тем, что они находятся в зоне активных боевых действий. В остальном же – достаточно в этом плане подготовлено, комунальщики достаточно четко сработали, и даже увеличилось количество транспорта, который будет следовать на кладбища, но ситуация такая, близкая к штатной уже, к сожалению, за последние три года, тем не менее, повторюсь два кладбища будут закрыты.

    Ранее спецкор "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире "ГС" рассказал, что накануне объявленного перемирия снова стреляли в районе Донецкого аэропорта и Марьинки, также была обстреляна шахта Бутовка.

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