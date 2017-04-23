Спецкор: обстановка в зоне АТО напряженная - стреляли, есть пострадавшие

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Авдеевка снова без света. Кроме того, обесточены Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов на своей странице в Facebook.

По его словам, на данный момент ремонтные бригады ждут разрешение Специального центра контроля и координации.

Между тем в штабе АТО сообщают о двух раненых военнослужащих возле Авдеевки и Песков.

О ситуации на Донбассе более подробно в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков. РИА Новости | Перейти в фотобанк В Донбассе - очередной срыв перемирия, за который никто не ответит

Какова ситуация в Авдеевке? Получили ремонтные бригады гарантии тишины, чтобы провести ремонт?

— Уже есть сообщения о том, что ремонтные бригады выдвинулись на место, где нужно ремонтировать. Но сказать, начали они работу или нет, я пока не могу, то есть надеюсь, что все-таки к концу дня ремонтные работы начнутся. Но сейчас пока есть только сообщение о том, что режим тишины в этой зоне соблюдаются, к счастью, и ремонтники собираются ремонтировать линии.

А что происходит с водоснабжением в городе, воды тоже нет в домах?

— Воду подвозят, то есть полностью заполнены все резервуары необходимые, и воды хватает, в этом плане проблемы нет, и авдеевцы уже составили свою схему жизни в этих условиях, и, в общем-то, они приучены уже к этому. Главное, чтобы заработал коксохимзавод – он является градообразующим предприятием, там работает более половины людей, оставшихся на данный момент в городе. И от работы этого завода зависит действительно жизнь города, и все это понимают, и надеются на то, что все-таки получится восстановить его жизнедеятельность.

Что конкретно говорят по поводу работы коксохимического завода, когда обещают возобновить его работу?

— Все зависит от электроснабжения – это самая большая, наверное, головная боль для завода, за время вооруженного противостояния только вот в этом году он уже около 10 раз оставался без света, и от этого зависит очень многое. Дело в том, что он то и работает сейчас где-то на 30% необходимых возможных мощностей. И это как социально важный объект на данный момент и для города, и для региона остается, и понимают это люди. Дело в том, что Авдеевский коксохим – один из крупнейших в Европе, и от него зависит работа многих наших металлургических комбинатов, поэтому важно, чтобы он все-таки заработал.

В СМИ сообщали, что восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, так ли это?

— Как мы знаем электричество туда поступает на данный момент, но это одна линия с Авдеевским коксохимзаводом, и то, что туда поступает сейчас электричество – это не значит, что она работает. Дело в том, что Донецкая фильтровальная станция обеспечивает несколько населенных пунктов, кроме Авдеевки, и находится в зоне постоянного вооруженного противостояния – это серая зона, она все время обстреливается. И если есть свет, совсем необязательно, что она будет работать, она все время обстреливается, туда люди, работники зачастую просто отказываются ехать, опасаясь за свою жизнь.

В таком случае, как обеспечивают людей питьевой водой, если фильтровальная станция работает не полностью?

— К счастью, на данный момент уже практически понимают обе стороны то, что от работы станции зависит жизнедеятельность городов, поэтому станция работает вот в этом режиме уже достаточно долгое время, и уже в какой-то степени люди привыкли к тому, что так происходит. Вот получается так, что многие регионы, они здесь рядышком, привыкли к тому, что она останавливается, но потом опять восстанавливает свою работу.

Можно ли говорить об активизации боевых действий в Донецком регионе?

— На сегодня можно говорить о том, что все-таки определенное затишье наступило, стреляют гораздо меньше, чем в предыдущие дни, и вселяет надежду на то, что вот это перемирие перерастет в долгосрочный мир. Тем не менее, опять же есть раненые, стрелковое оружие слышно постоянно и говорить о том, что полное спокойствие здесь наступило, я бы не взялся.

Среди мирного населения есть пострадавшие?

— Кроме двух раненых бойцов ВСУ, мы знаем о том, что есть пострадавшие среди мирных жителей, мы знаем, что на юге Донецкой области двое гражданских подорвались на растяжке, оба живы, к счастью. Небезопасная минная ситуация в регионе, тем более весной – она есть, и люди, сейчас у нас огородный сезон начался, рискуют очень сильно, поскольку не разорвавшихся боеприпасов очень много.

Сейчас начинаются поминальные дни, много людей пересекают условные границы с оккупированными территориями и наоборот. Как в целом вести себя, опишите ситуацию?

— Какого-то увеличения по пересечению линии соприкосновения, по сравнению с пасхальными днями, все же нет. В районе 20-25 тысяч людей пересекает ежедневно пункты пропуска, и больших очередей там нет, то есть говорить об увеличении количества я бы не стал. Но люди готовятся посещать кладбища, естественно, поминать своих родственников, и два кладбища в Донецке работать не будут в связи с тем, что они находятся в зоне активных боевых действий. В остальном же – достаточно в этом плане подготовлено, комунальщики достаточно четко сработали, и даже увеличилось количество транспорта, который будет следовать на кладбища, но ситуация такая, близкая к штатной уже, к сожалению, за последние три года, тем не менее, повторюсь два кладбища будут закрыты.

Ранее спецкор "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире "ГС" рассказал, что накануне объявленного перемирия снова стреляли в районе Донецкого аэропорта и Марьинки, также была обстреляна шахта Бутовка.