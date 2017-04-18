Игра в жанре стратегии. О новом плане реинтеграции Донбасса

Денис Гаевский, обозреватель

Обрушение базиса, то бишь украинской экономики, естественным образом тянет за собой деградацию политической мысли. Впрочем, тех, кто является интеллектуальной обслугой действующей власти, уж точно нельзя назвать выдающимися аналитиками, заинтересованными в отстаивании национальных интересов. Если что они и отстаивают, то узкокорпоративные интересы украинских "верхов", обосновывая широким народным массам право нынешнего правящего класса на власть и сопряженные с ней блага.

На днях Национальный институт стратегических исследований, возглавляемый Владимиром Горбулиным, советником Петра Порошенко, подготовил доклад, посвященный блокаде Донбасса, под названием "Временное прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей: оценки, последствия, решения". В нем, помимо экономических и политических последствий блокады, содержится перечень предложений, направленных, по мнению авторов, на устранение ее негативных итогов в частности и реинтеграции Донбасса в целом. Итак, что предлагают авторы доклада?

В первом пункте раздела "Предложения" указано, что реинтеграция ОРДЛО является конечной целью долгосрочной государственной политики. Тем не менее, ряд инструментов, которыми предлагают решать данную задачу, не может не удивлять:

— принятие закона об "оккупированных территориях". Указано, что его принятие создаст необходимую правовую основу для обоснования внешним партнерам позицию Украины по поводу блокады неподконтрольного Донбасса;

— переход к визовому режиму с РФ (здесь отдельная благодарность от 2,5-4 млн украинцев, работающих в РФ) и введение ограничений против российского капитала в экономике Украины (притом, что РФ стала крупнейшим инвестором в украинскую экономику в 2016).

Фактически данные инициативы не просто консервируют нынешнюю ситуацию "ни войны, ни мира", но и направлены на дальнейшее расширение конфликтного поля с Донбассом и РФ, что противоречит заявленной цели по реинтеграции неподконтрольного региона. Впрочем, с электоральной точки зрения, действующей власти Донбасс совершенно не нужен. Не говоря уже о том, что вялотекущий конфликт используется как технология управления социумом и является источником сверхприбылей.

Вместе с тем, на прифронтовых территориях предложено создать зону максимального контраста (т.н. "витрину демократии"). Чистой воды маниловщина — секрет Полишинеля, что подконтрольный Донбасс (а также граничащие с Крымом районы Херсонской области) превращены во внутренние колонии, которые подвергаются разграблению "вольными стрелками" при попустительстве местных властей.

Словом, единственным грамотным предложением в рамках данного пункта является следующий — упрощение процедуры осуществления социальных выплат (ужесточенной по итогам 2016) и реализация программы поддержки временно перемещенных лиц (интересно, за счет каких ресурсов?).

Второй и третий пункты "Предложений" содержат инициативы по введению санкций против РФ, включая административную и уголовную ответственность юридических и физических лиц за нарушение санкционного режима. Притом, что уже даже на Западе признают: санкции не достигли поставленных целей. Хотя если власть предержащие нацелены квазиправовым способом "подмять" под себя весь бизнес, продолжающий торговлю с РФ, то, безусловно, данные инициативы будут приняты.

Четвертый пункт касается сглаживания экономических потерь от блокады Донбасса (начатую, напомним, "патриотической общественностью" и поддержанную СНБОУ). Ключевые моменты — пересмотр государственного бюджета на 2017 год и ужесточение валютных правил для экспортеров (увеличение нормы обязательной продажи валюты с 65% до 75%, сокращение времени возврата валютной выручки в Украину, ужесточение штрафных санкций за несвоевременный возврат). Опыт 2014-2015 показывает, что данный шаг приведет только к увеличению оттока капитала из Украины — власть и обслуживающие ее эксперты с упорством, достойного лучшего применения, продолжают наносить удары по национальной экономике.

В пятом пункте вновь затронута тема вынужденных переселенцев. Все бы хорошо, но в условиях резкого сужения "кормовой базы" власть имущим явно не до переселенцев. Как показал опыт предыдущих трех лет, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, потому уповать на помощь правительства переселенцам не стоит.

Шестой пункт посвящен проблемам энергетики. И вновь-таки нельзя не отметить, что околовластные эксперты пребывают в виртуальной реальности. Среди предложений значатся:

— расширение эксплуатации ядерного топлива компании "Westinghouse" — притом, что эта корпорация находится на грани банкротства, а безопасность использования данного топлива в советских реакторах вызывает большие вопросы;

— завершение достройки блоков Хмельницкой АЭС. За чей счет? Правительством Януковича-Азарова был подписан контракт с "Росатомом", 90% работ могли быть профинансированы за счет кредита российской стороны, но после "майдана" данный договор был денонсирован. Да и при выбранном политэкономическом курсе на построение "аграрной сверхдержавы", значительные энергетические мощности объективно не требуются.

Словом, данный план действий больше напоминает студенческий реферат на вольную тему, чем реальный механизм урегулирования военного конфликта на Донбассе и преодоления его экономических последствий. Как бы мог выглядеть реальный план реинтеграции?

Разведение войск, разминирование линии соприкосновения, отмена всех ограничений на торгово-экономические отношения с ОРДЛО, восстановление всех социальных обязательств и выплат, упрощение пересечения КПП для товаров и физлиц, восстановление пассажирского железнодорожного и автомобильного сообщения. В принципе, все это записано в Минских соглашениях. Не нужно изобретать велосипед.

Смотрите также: Не надо мучить Донбасс украинским языком — экс-советник Ющенко

Кроме того, помимо вопроса непосредственно Донбасса, необходимо иметь программу экономического восстановления Украины — когда автомат становится орудием труда и средством производства, риск распространения войны в пределах всей страны растет экспоненциально (т.е. скачкообразно, резкими темпами). Ну, а экономическое восстановление Украины едва ли представляется возможным без возврата на рынки СНГ в целом и РФ в частности. Среди всего политического спектра Украины комплексную программу реинтеграции Донбасса и социально-экономического восстановления Украины предлагает разве что Виктор Медведчук. Увы, но властный картель не желает прислушиваться к голосам разума, продолжая продуцировать симулякры, все глубже засасывающие Украину в цивилизационную воронку.