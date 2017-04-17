наверх
17.04.201713:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Донбассе за сутки ранены двое военных - Минобороны

    Тема:

    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (123)

    10
    Как сообщил официальный представитель Минобороны по вопросам спецоперации Андрей Лысенко, за минувшие сутки погибших среди военнослужащих в зоне проведения АТО нет.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Донбассе за сутки ранены двое военных, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны по вопросам спецоперации Андрей Лысенко.

    Пасха в Донецке
    novosti.dn.ua
    Пасха по-донецки: куличи в парке Щербакова

    "За минувшие сутки в результате боевых действий погибших военнослужащих нет, двое наших военных получили ранение", — сказал Лысенко.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Флаг КНДР
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум в Турции