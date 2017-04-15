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    Пограничники Украины пропустили в Донбасс 80 тонн гумпомощи МККК

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    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (113)

    (обновлено: )7401
    Госпогранслужба Украины сообщила, что через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию проследовали четыре грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста.
    Эмблема Красного Креста
    УНИАН

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Пограничники Украины пустили через пункт "Новотроицкое" на подконтрольную ополченцам территорию Донбасса четыре грузовика с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста, сообщает госпогранслужба Украины.

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    "Через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию проследовали четыре грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.

    По данным пограничников, в грузовиках находились продуктовые наборы общим весом 80 тонн.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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