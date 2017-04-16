Плотницкий надеется на мирное разрешение конфликта в Донбассе

ЛУГАНСК, 16 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий выразил надежду на мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

"Для нас надежды на скорейшее мирное разрешение противостояний. Хотелось бы, чтобы все, что задумали в этом году, чтобы свершилось", — сказал журналистам Плотницкий во время посещения праздничной службы в одном из храмов в Луганске.

Он подчеркнул, что жители республики устали от противостояния.

"Сломить дух невозможно, но постоянно, когда нас обвиняют, называя изгоями, сепаратистами и зная, что это не так, на самом деле, то это, конечно, сложно и тяжело", — сказал Плотницкий.

Глава республики заявил, что вера народа Донбасса укрепляется и в скором времени стоит ожидать перемен.

"Но сегодня, на самом деле, мы укрепили нашу веру, наше верование в то, что светлое будущее, оно не за горами. Я твердо знаю, что это так. И вещи, о которых мы мечтали уже более трех лет, в этом году сбудутся", — сказал Плотницкий.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.