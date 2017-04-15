Красный Крест доставил к Пасхе посылки пленным в Донбассе - Геращенко

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Международный комитет Красного Креста (МККК) доставил посылки украинским пленным, которые находятся у ополченцев на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

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"Сегодня (в субботу) миссия МККК впервые за все это время смогла передать посылки нашим парням-военным, заложникам в Макеевскую колонию и в Донецкий следственный изолятор. Именно о передаче к Пасхе договорились на последней встрече гуманитарной группы в Минске", — написала Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

Она выразила удовлетворенность тем, что договоренности последней встречи в Минске "потихоньку выполняются".

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что количество удерживаемых ополченцами в плену украинцев выросло с 121 до 126 человек, среди которых и гражданские, и военные.