Геращенко: число украинских пленных в Донбассе увеличилось

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости УКраина. Количество удерживаемых ополченцами в плену украинцев выросло с 121 до 126 человек, среди которых и гражданские, и военные, сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

"К сожалению, в списке заложников, которые дает нам СБУ, уже 126 человек, количество незаконно удерживаемых лиц выросло за счет гражданских", — написала она на своей странице в Facebook в среду по итогам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

По ее словам, ополченцы требуют от Киева передать более 600 человек. Геращенко утверждает, что из этого спиcка 30 человек не имеют отношения к военному конфликту в Донбассе, 60 человек проходят по сверхтяжелым преступлениям и не подлежат амнистии, а из 500 оставшихся несколько сотен не хотят возвращаться в Донбасс.

В конце марта Геращенко заявляла, что число пленных на неподконтрольной Киеву территории Донбассе выросло до 120 человек, а в начале марта говорила о 113 пленных.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.