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    Котенко: многие пленные ЛДНР не хотят возвращаться домой

    Тема:

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    (обновлено: )11710
    Координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко в эфире "ГС" прокомментировал проблему с пленными в АТО, и почему их не меняют и они не возвращаются.
    Олег Котенко
    Голос Столицы

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    Представители ООН составят список боевиков, которые включены в обменные списки, но не хотят возвращаться к своим. На данный момент таких людей насчитывается почти две сотни, об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко. 

    Участники заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о фиксации заявлений от таких пленных и составлении соответствующего списка. 

    Эту информацию в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко. 

    Как часто фиксируют подобные случаи, когда пленные не хотят возвращаться?

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    — Еще год назад таких случаев было заметно меньше, чем сейчас. По всей вероятности, те боевики, с которыми нам приходится вести переговоры, которые сейчас находятся в наших СИЗО и в наших тюрьмах, они сейчас говорят о том, что не хотят переходить, и их количество с каждым разом все увеличивается. С чем это связано? Я думаю, что все-таки рано или поздно сознание должно было к ним прийти, но сейчас осознание того, что тогда они сделали ошибку и возвращаться к этому не хотят, становится все больше и больше.

    Но не все же, наверное, есть же и другие мотивации у пленных?

    — Естественно, особенно те, кто получил большие сроки, естественно они хотят быть обменянными, потому что они не хотят проводить в заключении 8-10 лет. А те, кто получил 2-3 года, они не хотят возвращаться, и таких очень много. Например, в прошлом году я разговаривал с двумя людьми по этому вопросу, я имею в виду боевиков, а сейчас их больше десяти.

    Что обычно делают с пленными, которые не хотят возвращаться на ту территорию? 

    — Они остаются досиживать свой срок. К кому-то может быть применена амнистия, а кто-то может вернуться по программе СБУ.

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    То есть, их мнение учитывают?

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    — Да, обязательно. Потому что их нельзя обменять до тех пор, пока они не подпишут бумажку, что они хотят этого. Сейчас отказов от тех заявлений, что они писали на обмен, все больше и больше. То есть они отказываются от тех заявлений и не хотят переходить на ту сторону.

    А есть случаи, когда пленные украинские военные не хотят возвращаться? 

    — Да, такие случаи нам известны. Даже при обмене, когда их уже обменивали, люди оставались, и на камеры российские заявляли, что они не хотят переходить и остаются здесь.

    Как в таких случаях объясняют мотивацию? 

    — В основном отказываются те, кто до этого времени проживал на  оккупированных территориях — Макеевка, Донецк, и их родные остаются там, и боевикам удается уговорить их, чтобы они не ходили на территорию Украины, а оставались жить здесь, и они обещают, что с ними и их семьями ничего не случится. Возможно, это такая защита, чтобы с семьями действительно ничего не случилось. И люди остаются.

    А верят ли друг другу стороны? Посредничество третьей стороны помогает в этом процессе, например ООН?

    — По крайней мере, ООН указали боевики, что якобы они больше доверяют, чем Красному Кресту. В любом случае, мы не можем не доверять международной организации — мы, это Украина, поэтому, я думаю, что действительно лучше, чтобы это все шло через посредников, и тогда хотя бы есть какая-то вера боевикам этой организации. 

    У вас есть последние цифры? Сколько боевиков находится в наших тюрьмах и сколько украинских военных находится в плену с той стороны?

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    — Цифра, которую заявляют нам боевики, это более 900 человек. Но реально этих людей действительно в наших СИЗО столько нет. Мы сейчас можем говорить о 225, которых уже готовы обменять. И еще порядка ста человек, это тех, которые вообще никак под этот обмен подходить не могут, потому что они к боевым действиям не имеют никакого отношения. Около 400 человек мы можем говорить, что в украинских изоляторах находится такое количество людей. Наших людей, которых они нам подтверждают, 47 человек. Но мы точно знаем о пребывании у них около 60 человек. То есть, где находятся наши люди в данный момент. А вообще украинская сторона подала более 110 человек на возврат, и считаем их, что они военнопленные. По данным нашей волонтерской организации, их около 300.

    Ранее советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что  публикация списков военнопленных может обернуться вымогательством денег из их родственников.

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