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    Фотоленты

    Савченко и Рубан в Макеевской колонии: встреча с пленными

    Тема:

    Визит Савченко и Рубана в ДНР (544)

    (обновлено: )234
    Владимир Рубан и Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Надежда Савченко в Макеевской колонии
    Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Надежда Савченко в Макеевской колонии
    Надежда Савченко и Владимир Рубан в Макеевской колонии
    Надежда Савченко и Владимир Рубан в Макеевской колонии
    Надежда Савченко и Владимир Рубан в Макеевской колонии
    Надежда Савченко в Макеевской колонии
    Надежда Савченко в Макеевской колонии
    Владимир Рубан и Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Владимир Рубан и Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Facebook Надежды Савченко
    Надежда Савченко в Макеевской колонии
    Надежда Савченко в Макеевской колонии
    Facebook Надежды Савченко
    Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Facebook Надежды Савченко
    Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Facebook Надежды Савченко
    Надежда Савченко в Макеевской колонии
    Надежда Савченко в Макеевской колонии
    Facebook Надежды Савченко
    Надежда Савченко и Владимир Рубан в Макеевской колонии
    Надежда Савченко и Владимир Рубан в Макеевской колонии
    Facebook Надежды Савченко
    Надежда Савченко и Владимир Рубан в Макеевской колонии
    Надежда Савченко и Владимир Рубан в Макеевской колонии
    Facebook Надежды Савченко
    Надежда Савченко и Владимир Рубан в Макеевской колонии
    Надежда Савченко и Владимир Рубан в Макеевской колонии
    Facebook Надежды Савченко
    Надежда Савченко в Макеевской колонии
    Надежда Савченко в Макеевской колонии
    Facebook Надежды Савченко
    Надежда Савченко в Макеевской колонии
    Надежда Савченко в Макеевской колонии
    Facebook Надежды Савченко

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    Владимир Рубан и Надежда Савченко в колонии в Макеевке

    Внефракционный народный депутат Надежда Савченко обнародовала в социальных сетях фотографии визита в Макеевскую колонию, где содержатся украинские военнослужащие.

    Савченко в минувшую пятницу посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке в Донбассе, где содержатся пленные украинские военные. Она разместила на своей странице в Facebook обращение, в котором попросила соотечественников поддержать ее в решении посетить подконтрольные ополченцам территории Донбасса. Она подчеркнула, что "сознательно пошла на риск", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала".

    Накануне спецслужбы допросили Савченко в рамках уголовного производства о терроризме после ее визита в самопровозглашенную ДНР, где она встречалась с украинскими пленными. Также в Донецкой области в СБУ был вызван и опрошен руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, который вместе с Савченко посещал Донецк.

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