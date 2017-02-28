Савченко и Рубан в Макеевской колонии: встреча с пленными

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко обнародовала в социальных сетях фотографии визита в Макеевскую колонию, где содержатся украинские военнослужащие.

Савченко в минувшую пятницу посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке в Донбассе, где содержатся пленные украинские военные. Она разместила на своей странице в Facebook обращение, в котором попросила соотечественников поддержать ее в решении посетить подконтрольные ополченцам территории Донбасса. Она подчеркнула, что "сознательно пошла на риск", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала".

Накануне спецслужбы допросили Савченко в рамках уголовного производства о терроризме после ее визита в самопровозглашенную ДНР, где она встречалась с украинскими пленными. Также в Донецкой области в СБУ был вызван и опрошен руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, который вместе с Савченко посещал Донецк.