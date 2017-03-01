Начали за здравие, закончили… История обмена пленными в Донбассе

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Обмен пленными, который еще в 2014 году проходил пусть и хаотично, но довольно активно, с марта 2015 года фактически забуксовал. Стороны то и дело лишь винят друг друга в нарушениях условий обмена.

После того как переговорный процесс был фактически монополизирован государством и стал частью договоренностей в высших политических кругах – минских соглашений, кроме громких заявлений о готовности обмена "всех на всех" дело дальше не пошло. Последний крупный обмен пленными прошел 21 февраля 2015 года.

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В 2016 году обмены пленными замедлились, а если и происходили, то были единичными. После того как Надежда Савченко взяла на себя роль активного переговорщика с ополченцами, вокруг темы обмена пленными с новой силой разгорелись конфликты, хотя, казалось, что переговорный процесс как-то да сдвинулся с мертвой точки.

Хорошо начали, плохо кончили…

В 2014 году переговорный процесс по обмену пленными был еще довольно хаотичным и в некоторой мере демонстративным, хотя проходил довольно активно. В ДНР периодически заявляли о прекращении обмена, но спустя время он возобновлялся.

Первые договоренности об обмене пленными были достигнуты 5 сентября 2014 года на заседании контактной группы в Минске. А уже 12 сентября вблизи Донецка под присмотром международных наблюдателей состоялся первый обмен пленными между украинской стороной и ополченцами.

Тогда президент Петр Порошенко подтвердил, что были освобождены в общей сложности 57 украинских пленных, а спустя два дня, 14 сентября, еще 73 военных. Новый обмен прошел 20-21 сентября 2014 года. С каждой стороны было передано в общей сложности по 66 пленных. Однако уже 26 сентября 2014 года ДНР заявила о прекращении обмена пленными в одностороннем порядке.

Причиной решения стали якобы нарушения условий обмена пленными со стороны украинских властей.

Как заявляли в "Минобороны" ДНР, из переданных украинскими властями 174 человек только 30 являлись "бойцами армии Новороссии". При этом в СНБО жаловались, что ополченцы все время меняют условия обмена. Вместе с тем уже 28 сентября 2014 года обмен возобновился. В 30 километрах к северу от Донецка украинская сторона передала представителям ДНР 60 пленных. Ополченцы в свою очередь отдали 30 силовиков.

В СБУ тогда с гордостью рапортовали, что лишь за две недели из плена были освобождены 468 граждан. Порошенко и вовсе поручил до конца 2014 года освободить всех пленных в Донбассе.

"Требую четкой, скоординированной работы между Службой безопасности и Министерством иностранных дел по ускорению возврата наших домой. Задача ставится такая, что к Рождеству все, кто есть в списках, а их сегодня более 600, должны вернуться домой", – заявлял президент.

Впрочем, его поручение так и осталось нереализованным.

После очередного раунда переговоров в Минске, 26 декабря 2014 года в 35 километрах от Донецка украинские военные передали 222 пленных, а ополченцы – 145. Обмен длился более двух часов и стал самым крупным с начала переговорного процесса.

Украинскую сторону в этом процессе представлял лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, со стороны ополченцев – "министр обороны" ДНР Владимир Кононов.

Несмотря на успешное переговорное завершение 2014 года, в начале 2015 процесс обмена пленными застопорился. 11-12 февраля 2015 года в Минске состоялась встреча в "нормандском формате" на высшем уровне. Переговоры лидеров России, Франции, Германии и Украины продолжались около 16 часов. Итогом переговоров в Минске стали два документа. Первый – Комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей, – приняла контактная группа по урегулированию ситуации в Украине. Помимо собственно прекращения огня и отвода всех тяжелых вооружений обеими сторонами, минский документ подразумевал проведение конституционной реформы в Украине, установление особого статуса в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, обмен пленными в формате "всех на всех" и амнистию участников конфликта на юго-востоке Украины. Вторым документом стала Декларация в поддержку Комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятая лидерами "нормандской четверки".

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После переговоров в Минске, 21 февраля 2015 года состоялся второй крупный обмен – 139 украинских военных обменяли на 36 ополченцев. Но, по сути, он стал и последним, поскольку дальше громких заявлений об обмене "всех на всех" дело не пошло. В июне 2015 отсутствие прогресса по освобождению пленных в Донбассе признал и президент Петр Порошенко.

Переговорный тупик

После этого в Минске не раз поднимали тему освобождения пленных, но каких-то существенных результатов так и не удалось достичь. Если обмены и возобновлялись, то были в основном единичными и неравноценными. Самым крупным, например, стал обмен с ДНР в августе 2015 по схеме "12 на 12", а также в октябре 2014 – с ЛНР в городе Счастье по формуле "11 на 9".

23 марта 2016 года в Минске стороны переговоров договорились выработать "дорожную карту" по обмену пленными, которая пока в процессе согласования.

25 мая 2016 года после долгих прений произошел обмен российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева на украинскую летчицу Надежду Савченко, осужденную в России. Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным, а спецназовцы – президентом Петром Порошенко.

С лета 2016 года Украина вела переговоры об освобождении заложников на Донбассе по формуле "25 на 50", однако в ДНР это предложение отклонили.

Если и были, то в основном небольшие обмены: в феврале 2016 года в Украину вернулись 3 военнослужащих, а украинская сторона передала на неподконтрольные территории пять ополченцев и священника. Еще один обмен состоялся накануне нового, 2017 года: Киев в качестве жеста доброй воли передал республике 15 пленных, а непризнанные республики – двух пленниц Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

После того как Савченко взяла на себя роль активного переговорщика с ополченцами, тема обмена пленными вновь стала одной из самых обсуждаемых на политической повестке дня.

Как сообщалось, Савченко предлагает провести обмен пленными в три этапа. По словам депутата, список состоит из двух категорий для обмена. В один из списков включен 41 украинец, удерживаемый ДНР и ЛНР, данный список подтвержден ополченцами. В другую часть списка входит 121 украинец, которых запрашивает украинская сторона. Также Савченко опубликовала список из 524 лиц, которых хотят получить ДНР и ЛНР.

В свою очередь, Киев готов провести обмен пленными с представителями ЛДНР по формуле "228 на 48", заявил советник главы СБУ Юрий Тандит. В ЛДНР настаивают на формуле обмена пленными с Украиной "527 на 42". Однако ни до чего конкретного договориться пока не удалось.