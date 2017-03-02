Забыты и оставлены. Почему пленные оказались не нужны Украине

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Визит народного депутата Украины Надежды Савченко в Донецкую область, за линию разграничения, разворошил "осиное гнездо". Нардеп после поездки в Донецк заявила, что ей удалось разыскать шесть украинцев, которые находятся в Макеевской колонии, но их нет в списках на обмен. Савченко сообщила, что нужно проводить прямые переговоры, которые ускорят процесс обмена пленными.

По ее словам, она смогла бы общаться с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко, а президент Петр Порошенко – с главой РФ Владимиром Путиным. Но тут же получила в ответ обвинение в госизмене.

А, кроме этого, СБУ решила отстранить от процесса освобождения пленных и главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, который освободил из плена больше людей, чем переговорщики в Минске, – СБУ временно запретила Рубану посещать неподконтрольные территории. Ему вменяют в вину, что он въехал на территорию самопровозглашенной республики не через КПП и таким образом нарушил установленный порядок пересечения линии разграничения.

СБУ пытается навязывать свои правила игры, что отчетливо видно по последним событиям. При этом ведомство занимается несвойственными ему задачами. К тому же ходят упорные разговоры, что, дескать, некоторые сотрудники украинской службы безопасности зарабатывают на освобождении заложников.

"СБУ не должна заниматься освобождением или же обменом заложников, кроме исполнения решений по обмену: они обеспечивают безопасность передаваемых людей нашей стороне.

Никакой монополии в обмене пленных у СБУ нет. Другое дело, что они обеспечивают монополию, которую в этом процессе хочет иметь власть. Но для того чтобы обмен заложниками монополизировать, нужно идти на переговоры. То есть получается замкнутый круг.

К примеру, Рубан мог бы работать, но у него нет полномочий, у него отобрали разрешение. Хотя, чтобы приезжать на неподконтрольную территорию, никакого разрешение не надо. Каждый гражданин может спокойно через пункты пропуска ехать в Донецк, Луганск и так же оттуда вернуться. При этом я хочу сказать, что Рубан очень много сделал для освобождения наших бойцов", – отмечает экс-руководитель главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

По сути, все вопросы по освобождению заложников должны решаться в Минске, но там они сейчас не решаются, подчеркивает генерал СБУ, который, как эксперт, принимал участие в минских переговорах по освобождению пленных вместе с Леонидом Кучмой.

"Тогда я принимал жесткие решения самостоятельно в рамках выданных руководством СБУ полномочий. Да, я тогда принял решение обменять 150 наших бойцов на 205 их (второй стороны конфликта).

И тогда все спрашивали – почему так? Я отвечал, что если договорились "всех на всех", значит, так и поступим. Они заявили, что наших там только 150 человек. Но о формате "всех на всех" можно забыть. Он себя не оправдал. Всех на всех не удалось обменять, с их стороны всегда меньше выдавали", – утверждает Василий Вовк.

По его словам, сегодня не идет речь о пленных, сегодня уже идет речь о заложниках.

"Там есть наши заложники, люди, которые незаконно лишены свободы. Которые были похищены и незаконно, насильно содержатся террористами. А террористы – это те люди, которые подозреваются в совершении преступлений по захвату и насильственном удержании заложников. Пленных нет. А тут у нас находятся подозреваемые или же осужденные за преступления против государства.

На неподконтрольной Украине территории удерживают граждан Украины незаконно, без суда и следствия, а значит, они заложники и признаются нашими судами как потерпевшие по статье похищение человека и удержание заложников, которые подследственны МВД", – констатирует Василий Вовк.

Проблема в том, что СБУ у нас считается ответственной за освобождение заложников. Но это не так, подчеркивает генерал ведомства: за освобождение заложников у нас ответственна нардеп Ирина Геращенко, а ей уже помогают те, с кем она договорилась, будь то СБУ, МВД – любое ведомство. Все вопросы по обмену и освобождению заложников – исключительно в компетенции Геращенко, которая представляет в этом процессе не парламент, а Администрацию президента.

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"Почему на первый план выступает СБУ – ответ прост. Очень много людей, которых хотят освободить и отправить в Донецк и Луганск, находятся под следствием СБУ. И СБУ решает писать ходатайство об изменении меры пресечения или же не писать. То есть СБУ может ускорять эти процессы или же тормозить их. Но так как это все одна вертикаль – президентская, нет оснований считать, что они в этом процессе будут друг другу мешать", – рассказывает Василий Вовк.

Также не исключено, что за помощь в возвращении заложников некоторые сотрудники СБУ могут потребовать у родственников вознаграждение, но это уже на совести сотрудников СБУ. Но есть еще вопрос, который неохотно поднимают – выкуп наших граждан из заточения. Родственники часто собирают деньги и платят, сколько запросят. Но винить в этом граждан нельзя.

Большая проблема Украины, считает Василий Вовк, что у государства нет конкретного человека, который бы занимался освобождением наших заложников, с которого можно было бы спросить за проделанную работу. Этим сегодня занимаются все, кто хочет, потому и нет толку.