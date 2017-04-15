КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Украинские военные обвинили ополченцев в 45 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, четверо военных ранены.

"За минувшие сутки зафиксировано 45 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины… Четверо военнослужащих ВСУ получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра антитеррористической операции в Facebook.

Как заявляют военные, на приморском направлении обстреливались районы Водяного, Красногоровки, Павлополя, Широкино, Гнутово и Талаковки. Согласно заявлению пресс-центра, на донецком направлении обстрелам подверглись Авдеевка, Каменки, Зайцево, Верхнеторецкое, Пески. На луганском направлении, заявляют силовики, обстреливались Крымское, Катериновка, Попасная, Станица Луганская.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске 29 марта согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

РИА Новости Украина Три года войны: конфликт в Донбассе в цифрах и фактах. Инфографика

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.