СБУ нашла в Донбассе три тайника с оружием

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли в Донбассе три тайника с боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Вблизи населенного пункта Ивановка Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили тайник, из которого изъяли реактивную противотанковую гранату РПГ-22, семь гранат РГД-5 и Ф-1 и патроны различного калибра", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, неподалеку от села Славное Донецкой области правоохранители изъяли из тайника противотанковую управляемую ракету, девять выстрелов к противотанковому гранатомету, гранату Ф-1, три гранаты РГН и более 2,6 тысячи патронов.

Еще один тайник сотрудники спецслужб обнаружили в одном из заброшенных дачных домов вблизи населенного пункта Алексеево-Дружковка в Донецкой области. В находилось два фугасных снаряда калибром 122 миллиметра, шесть гранат Ф-1 с запалами, тротиловая шашка, выстрел к гранатомету РПГ-7, кумулятивная граната РГК и более 1,8 тысячи патронов различного калибра.

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