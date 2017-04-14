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    Фотоленты

    СБУ нашла в Донбассе три тайника с оружием

    (обновлено: )4710
    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    facebook.com/SecurSerUkraine
    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    facebook.com/SecurSerUkraine
    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    facebook.com/SecurSerUkraine
    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    facebook.com/SecurSerUkraine
    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    facebook.com/SecurSerUkraine
    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    facebook.com/SecurSerUkraine
    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    facebook.com/SecurSerUkraine

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    Сотрудники Службы безопасности Украины нашли в Донбассе три тайника с боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

    "Вблизи населенного пункта Ивановка Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили тайник, из которого изъяли реактивную противотанковую гранату РПГ-22, семь гранат РГД-5 и Ф-1 и патроны различного калибра", — говорится в сообщении.

    Кроме того, по данным ведомства, неподалеку от села Славное Донецкой области правоохранители изъяли из тайника противотанковую управляемую ракету, девять выстрелов к противотанковому гранатомету, гранату Ф-1, три гранаты РГН и более 2,6 тысячи патронов.

    Еще один тайник сотрудники спецслужб обнаружили в одном из заброшенных дачных домов вблизи населенного пункта Алексеево-Дружковка в Донецкой области. В находилось два фугасных снаряда калибром 122 миллиметра, шесть гранат Ф-1 с запалами, тротиловая шашка, выстрел к гранатомету РПГ-7, кумулятивная граната РГК и более 1,8 тысячи патронов различного калибра.

    Смотрите также: Разрушенное обстрелами Новоигнатьевское кладбище Донецка

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