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    Ситуация в Донбассе стабилизировалась - силовики

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    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (111)

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    Согласно информации, опубликованной штабом АТО в Facebook, с начала суток позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны шестнадцать раз.
    Мужчина проходит мимо разрушенного в результате обстрела дома в жилом районе Донецка (5 марта 2015 года)
    REUTERS Marko Djurica

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Ситуация в Донбассе стабилизировалась, силовики зафиксировали 16 обстрелов своих позиций в субботу.

    Три года войны: конфликт в Донбассе в цифрах и фактах. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Три года АТО: конфликт на Донбассе в цифрах и фактах

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    "Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась. С начала суток 16 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

    Ранее украинские военные обвинили ополченцев в 45 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки. Сообщалось, что четверо военных были ранены. На донецком направлении обстрелам подверглись Авдеевка, Каменки, Зайцево, Верхнеторецкое, Пески. На луганском направлении обстреливались Крымское, Катериновка, Попасная, Станица Луганская.

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