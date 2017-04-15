КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Ситуация в Донбассе стабилизировалась, силовики зафиксировали 16 обстрелов своих позиций в субботу.

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"Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась. С начала суток 16 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Ранее украинские военные обвинили ополченцев в 45 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки. Сообщалось, что четверо военных были ранены. На донецком направлении обстрелам подверглись Авдеевка, Каменки, Зайцево, Верхнеторецкое, Пески. На луганском направлении обстреливались Крымское, Катериновка, Попасная, Станица Луганская.