Национализировать "Укртелеком" нельзя – Фурса

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Группа "Систем кэпитал менеджмент" готова защищать свои права собственности на акции и корпоративные права ОАО "Укртелеком" и его дочерней компании ООО "ТриМоб" в суде.

Как отмечается, группа еще не получила официальные документы об аресте акций вышеуказанных компаний. Они продолжают работать в обычном режиме, подчеркнули в СКМ.

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Печерский райсуд Киева 13 апреля удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры об аресте акций "Укртелекома" и "ТриМоб". По словам генпрокурора Юрия Луценко, компания "Укртелеком" была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно. Через год кипрская фирма перепродала "Укртелеком" компании "СКМ" Рината Ахметова.

Как ситуация с арестом акций оператора "Укртелеком" и его дочерней компании "ТриМоб" может повлиять на предоставление услуг этими компаниями, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономист, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що означає арешт акцій компанії, як це виглядає на практиці?

— Для простих людей, для всіх — нічого не означає. Просто це не дає можливість для компанії перепродати, наприклад, ці акції. Вони не збирались.

Тобто просто вони віртуально десь лежать та їх не можна чіпати?

— Так.

Яка головна відмінність між накладенням арешту на акції і активи?

— Власне, акції – це акції. Це також активи, тільки інший вид активу. Тобто компанія "Укртелеком" може далі функціонувати, вона може продавати якісь будинки, наприклад, проводити платежі. Це ніяк не впливає на їх діяльність.

За даними Генпрокуратури, є питання до приватизації "Укртелекому", але ця приватизація була ще в 2011 році. Чому питання з’явилися лише через 6 років?

— Там питання, дійсно, були по приватизації. Вона була непрозора і нечиста, всі це розуміють, і вона була зроблена за гроші, які були позичені в державних банках. Тобто там була схема. Але питання в іншому – нащо наразі забирати "Укртелеком", бо він нікому не потрібен. Зараз державі оплачувати ті кошти, щоб отримувати актив, який тобі не потрібен – це таке питання.

А навіщо він Ахметову, і чому вони збираються оскаржувати це в суді?

— По-перше, вони не можуть це не оскаржувати. У них була якась ідея, коли вони формували, можливо, в них(досі є ідея, як його використовувати. Просто для них це є якийсь бізнес-інтерес. Для держави взагалі жодного інтересу до "Укртелекому" немає наразі. Так, там є багато нерухомості, але ми знаємо, як держава управляє нерухомістю. А "Укртелеком" і його активи вже не так цікаві. У нас є мобільні оператори, і всі ними користуються. Але виплачувати шалені гроші за той актив для держави не дуже цікаво насправді.

Раніше в уряді говорили про можливу націоналізацію "Укртелекому". Це перший крок до цього?

— Я не знаю, чи є це перший крок до цього, і це дуже велика дурість. Ми пам’ятаємо, що робив уряд Юлії Тимошенко, коли розпочинав ці розмови про націоналізацію і т.д. Це дуже погано впливає на інвестиційний клімат. По-друге, просто той актив не продасте краще, він нікому не потрібен. Це не випадок, коли "Криворіжсталь" було очевидно продано нечесно. Через півроку ви зробили нову приватизацію і продали чесно за величезну суму. То інший випадок. "Укртелеком" — то не той бізнес, який зараз зацікавить хоч когось.

Яким буде сценарій розвитку події навколо "Укртелекому"?

— Не знаю, тому що мотивація головних учасників не дуже зрозуміла, крім, хіба що, політичної мотивації для генпрокурора, а економічної логіки тут немає.

Яка логіка є?

— Люди не люблять Ахметова, тож люди будуть любити того, хто робить неприємно Ахметову.

Вам не здається, що ця ситуація вигідна Ахметову?

— Це треба дивитись на стратегію СКМ наразі. Можливо, це буде навіть їм вигідно позбутись цього активу і отримати добрі гроші за це. Але, я думаю, що це невигідно нікому.

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