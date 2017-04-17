В Донбассе и на Пасху - напряжение и ожидание большой войны

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

Хотя интенсивность обстрелов в последние дни немного снизилась, режим прекращения огня нарушался десятки раз. По данным властей ДНР за минувшие сутки по территории республики украинские силовики выпустили несколько сотен мин и артиллерийских снарядов из запрещенной минскими договоренностями тяжелой артиллерии, в прифронтовых районах Донбасса снова зафиксированы повреждения жилых домов и коммуникаций.

Ситуация вдоль всей линии фронта по-прежнему остается напряженной и может обостриться в любой момент. В самопровозглашенной ДНР заявляют, что вооруженные силы Украины игнорируют взятые на себя обязательства по прекращению огня и продолжают обстреливать окрестности Донецка, Ясиноватой, Горловки, а также населенные пункты в Новоазовском районе на юге Донбасса.

"За прошедшие сутки зафиксировано 35 обстрелов территории республики со стороны ВСУ. Территорию республики обстреливали из минометов калибром 120 и 82 — мм, БМП, БТР-ов, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. За минувшие сутки в результате обстрелов с позиций ВСУ ранения получили двое военнослужащих ВС ДНР. К тому же повреждения получил жилой дом в Петровском районе Донецка по улице Мамина-Сибиряка. Мы призываем командование ВСУ, хотя бы в период проведения праздников пасхальной недели, прекратить обстрелы населенных пунктов республики. Мы выражаем намерение и надежду на соблюдение перемирия, установленного на наш общий великий праздник — Светлого Христового Воскресения", — говорится в сообщении пресс-службы вооруженных сил самопровозглашенной ДНР.

Отметим, что в следующие один за другим режимы тишины большинство жителей Донецка и прифронтовых районов уже давно не верят — наоборот, люди ждут усиления обстрелов и активизации боевых действий сразу после пасхальных праздников.

"Прекращение огня во время перемирия, бред какой-то. Я уже ничего не понимаю в этих перемириях, но хорошего от них ждать не приходится, это точно. На душе тревожно что-то и, думаю, ближе к лету будут новые столкновения. Как бы до войны полномасштабной снова не дошло. Тяжело так жить, устали мы очень, поймите. Все время в ожидании плохого, постоянно в напряжении", — говорит жительница прифронтового Киевского района Донецка Анна.

"С 13 апреля в Минске подписали новое перемирие, а мира как бы и нет, стреляют все равно. Со стороны Авдеевки, ясиноватского блокпоста слышим стрельбу каждый день, особенно ночью страшно. Бросить бы этих минских голубей мира под обстрелы, на ночь оставить в Ясиноватой или вовсе на промку (промышленная зона между Авдеевкой и Ясиноватой, — Ред.) вывезти. Пусть насладятся миром и тишиной!", — возмущается жительница Ясиноватой Наталья.

"Все как всегда. Каждое сообщение о перемирии сопровождается новыми обстрелами, причем бьют сильнее, так, что всё вокруг дрожит. Хоть бы на Пасху бога побоялись, да заткнулись и не стреляли. Сейчас более-менее тихо, но, думаю, это ненадолго. Не верю я в эти договоренности, все это ерунда", — рассуждает дончанин Николай.

"Пасхальное перемирие понеслось на славу. Ночью бой был в стороне Марьинки. На Трудовских (микрорайон в Петровском районе Донецка, — Ред.) в частном секторе есть разрушения новые. Издеваются над нами, да и только. Даже в такой святой день стреляют, прямо во время пасхальной службы. Что тут еще скажешь", — говорит жительница Донецка Светлана.

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В свою очередь в пресс-центре штаба АТО заявляют, что пасхальное перемирие на линии соприкосновения не выполняется, однако ситуация в Донбассе стабилизировалась. По сообщениям штаба за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования порядка 30 раз обстреливали позиции украинских военных. Из крупнокалиберных минометов, гранатометов БМП и стрелкового оружия обстреляны силы АТО вблизи Марьинки, Донецка, Авдеевки, а также на мариупольском направлении в окрестностях поселков Широкино, Гнутово, Водяного и Павлополя. В то же время украинские военные заверяют, что, несмотря на вооруженные провокации со стороны ополченцев, военнослужащие украинской армии строго соблюдают режим тишины, и огонь в ответ не открывают.