Силовики сообщают об обстрелах своих позиций в Донбассе в понедельник

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что зафиксировали 15 обстрелов своих позиций в зоне военной операции в Донбассе в понедельник, один военный получил травмы.

Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 13 апреля. При этом стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"С начала суток враг 15 раз обстрелял украинских защитников… Один украинский военный получил боевое травмирование", — говорится в сообщении пресс-центра украинских силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на приморском направлении. Силовики утверждают, что ополченцы продолжили обстреливать их позиции на луганском и донецком направлениях.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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