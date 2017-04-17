наверх
17.04.201719:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Силовики сообщают об обстрелах своих позиций в Донбассе в понедельник

    Тема:

    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (125)

    (обновлено: )65
    По информации пресс-центра АТО, с начала суток ополченцы 15 раз обстреливали силовиков, в результате чего один военный получил боевое травмирование.
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что зафиксировали 15 обстрелов своих позиций в зоне военной операции в Донбассе в понедельник, один военный получил травмы.

    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Перемирие в Донбассе: жители ждут обострения – спецкор

    Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 13 апреля. При этом стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

    "С начала суток враг 15 раз обстрелял украинских защитников… Один украинский военный получил боевое травмирование", — говорится в сообщении пресс-центра украинских силовиков в Facebook.

    По данным пресс-центра, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на приморском направлении. Силовики утверждают, что ополченцы продолжили обстреливать их позиции на луганском и донецком направлениях.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Проститутка в ожидании клиентов.
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Флаги КНДР
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум в Турции