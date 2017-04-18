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    "Нормандская четверка" сделала заявление по пленным в Донбассе

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    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (128)

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    Пресс-служба Кремля сообщает, что лидеры "нормандской четверки" призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех".
    Встреча нормандской четверки в Минске. Архивное фото
    RIA News Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц в Донбассе по формуле "всех на всех", сообщает пресс-служба Кремля.

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    "Лидеры призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех", — говорится в сообщении.

    Они также подчеркнули важность строгого соблюдения пасхального перемирия в Донбассе.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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