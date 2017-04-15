Три года АТО: надежда на мир остается надеждой

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украина отмечает сумрачную дату — три года длится антитеррористическая операция (АТО) на востоке страны. Продолжается обстрелы, гибнут люди, военные и гражданские, минский план урегулирования конфликта, по общему признанию, не работает.

Датой начала конфликта в Донбассе считается 7 апреля 2014 года, когда и. о. президента Украины Александр Турчинов в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске и провозглашением Харьковской и Донецкой народных республик объявил о создании антикризисного штаба и о том, что "против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия".

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14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещен текст указа № 405/2014 о начале антитеррористической операции на востоке Украины: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 года "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". Указ вступил в силу со дня опубликования.

По данным ООН, за период с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года жертвами конфликта в Донбассе стали 9940 человек и еще 23 455 были ранены.

На линии огня

Достигнутые в феврале 2015 года в Минске договоренности (Минск-2) остановили широкомасштабное кровопролитие, однако ни один из пунктов соглашения до сих пор не выполнен. Не раз объявлялись перемирия, но долго они не соблюдались.

Киев обвиняет в срыве минских договоренностей Россию, в Москве указывают на тот факт, что РФ не является участником конфликта. По мнению многих экспертов, президент Петр Порошенко не может реализовать Минские соглашения при нынешнем составе Рады, где сильна "партия войны". А после официального объявления блокады Донбасса "Минск-2" вообще под вопросом.

Договорились было о пасхальном перемирии, но стрельба продолжается. Противостоящие стороны традиционно обвиняют друг друга в срыве договоренностей.

"Российско-оккупационные войска, применяя тяжелое вооружение, продолжают нарушать режим "тишины", — сообщил в пятницу пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. По данным штаба, при обстрелах ополченцами применялись минометы, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение.

В свою очередь, в непризнанных республиках Донбасса говорят, что на обещания Киева о перемирии уже и не обращают внимания — нет смысла.

"Война идёт каждый день. Каждый день гибнут люди, в том числе мирные. Киев не отказался от своей цели – силой загнать Донецк и Луганск обратно в "единую Украину", уничтожив для этого ту часть населения Донбасса, которая не просто хочет быть свободной, но и готова бороться за свободу с оружием в руках. А перемирия? Знаете, мы на эти обещания Киева и внимание обращать перестали, потому что Киев ни разу не выполнил своё обещание. Понимаете, ни разу! Вот последнее объявленное Киевом перемирие было нарушено с его стороны менее чем через час после начала", — заявил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко во время прямой линии с жителями Украины в пятницу.

Глава ДНР также отметил, что он будет поддерживать минский процесс "до тех пор, пока сохраняется хоть малейший шанс выйти из конфликта мирным путём".

Сколько можно?

Команда, пришедшая к власти после победы евромайдана, обещала завершить АТО в считанные недели, напомнил лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Однако, по его словам, "сегодня эти обещания забыты, и Донбасс из мирного региона превратился в кровоточащую рану на теле Украины".

Медведчук напомнил, что, по данным ООН на февраль 2017 года, жертвами вооруженного конфликта стали 33 тысячи человек.

В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Украине говорится о том, что линия соприкосновения, ограничивая свободу передвижения, изолирует население неподконтрольных Киеву территорий.

"Эти несоразмерные ограничения, ежемесячно затрагивающие более 700 тысяч человек, влияют на способность семей и общин поддерживать связи, получать основные товары, пользоваться государственными услугами и источниками средств к существованию…", — говорится в документе.

Медведчук также напомнил, что в ООН не раз призывали Киев возобновить социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий Донбасса (почти 4 миллиона человек нуждаются в помощи в зоне конфликта). Однако Украина эти призывы игнорирует. Кроме того, Киев отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, а это могло бы помочь прекратить кровопролитие…

"К сожалению, Украина остается единственной страной в мире, где Минские соглашения не находят поддержки. Представители "партии войны" в Верховной Раде встречают в штыки любые мирные инициативы и блокируют принятие законов, необходимых для выполнения украинской стороной взятых на себя в Минске обязательств. А национал-экстремисты и радикалы, вопреки Минским соглашениям и принятому правительством плану реинтеграции Донбасса, вопреки здравому смыслу и интересам Украины, призывают к силовым вариантам решения конфликта и устраивают блокаду, провоцирующую обострение конфликта и эскалацию насилия в регионе", — подчеркнул Медведчук.

По его словам, "эти псевдопатриоты отказываются признавать, что три года антитеррористической операции, ввергнувшей страну в кровавое противостояние, унесли жизни тысяч украинцев, сломали судьбы миллионов, привели к расколу страны ― расколу, который… влечет за собой процессы распада".

Напомним, 28 мая 2014 года президент Украины Петр Порошенко заявил: "Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна и будет длиться часы… Уже в скором времени мы увидим эффективность антитеррористической операции".

Не нужны нам мирные планы. Обыск в МЦПИ

Попытки начать общественную дискуссию о путях достижения мира и предложить свой план могут иметь в постмайданной Украине достаточно серьезные последствия. Так, много шума наделал в свое время мирный план нардепа (ныне — внефракционного) Андрея Артеменко.

В газете New York Times появилось сообщение о том, что предложения Артеменко по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

По данным издания, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Депутата тут же обвинили в попытке "сдать Крым", исключили из фракции "Радикальной партии" и возбудили производство по статье "государственная измена".

Сам Артеменко пояснил, что не предлагал сдавать Крым. Он также заявил, что "попытки ограничения политической деятельности народного депутата антиконституционны", и они свидетельствуют о желании власти установить в стране диктатуру.

Расследование, тем не менее, продолжается. В четверг стало известно об обыске, проведенной следователями украинской прокуратуры АР Крым в общественной организации "Международный центр перспективных исследований" (МЦПИ), услугами которой пользовался Артеменко.

Председатель правления МЦПИ Василий Филипчук назвал этот обыск "шокирующей историей".

"То, что сегодня произошло, это, безусловно, шокирующая история, свидетельство отсутствия каких-либо принципов права, защиты прав человека в нашей стране", — заявил Филипчук, слова которого приводит интернет-издание "Апостроф".

Он сообщил, что были показаны документы относительно причин обыска, и причиной является осуществление им и центром аналитической работы по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

В связи с этим политолог Кость Бондаренко отметил, что у него возникают вопросы, в частности: должны ли теперь обыскивать всех, кто выступает против войны? Политолог напомнил, что, согласно результатам социсследований, таких на Украине — две трети населения.

"Ситуация не изменится, пока…"

Несмотря на все усилия миссии ОБСЕ, "затруднительная ситуация" в Донбассе остается неизменной, констатировал первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Киеве. Он отметил, что создавшуюся ситуацию можно описать как "болото, в котором погрязли сотни тысяч невинных людей".

По словам Хуга, ситуация на востоке Украины не изменится, "пока люди при власти будут хотеть, чтобы все так и оставалось".

Ранее политолог Андрей Золотарев в комментарии для РИА Новости Украина высказал мнение, что конфликт на востоке страны будет тлеть до тех пор, пока в Украине у руля будет нынешняя "картельная партия власти". По мнению эксперта, измениться что-либо может только под мощным внешним давлением.

Однако, по мнению политэксперта Елены Дьяченко, власть забывает только одно: "украинский народ, как источник власти, точно не делегировал никому полномочий бесконечно продолжать войну, поэтому каждый новый день продолжения боевых действий отражается также и на ее (власти — Ред.) легитимности".

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью украинскому бюро ВВС сказал, что он не жалеет о решении начать военную операцию в Донбассе.