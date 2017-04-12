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    Общество

    Лутковская готова помочь обмену пленными в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (79)

    (обновлено: )20
    Лутковская готова заняться верификацией списка людей, пребывающих в местах несвободы. Как заявил ее представитель, офис омбудсмена может справиться с такой задачей максимально оперативно, поскольку имеет региональные представительства во всех регионах страны.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что готова подключиться к процессу обмена пленными в Донбассе, заявил в среду РИА Новости представитель омбудсмена Михаил Чаплыга.

    Встреча украинских военнопленных и их родственников в Луганске
    Канал "Моторола Мотор" в Youtube
    Встреча пленных и их родственников в Луганске

    По его словам, она готова заняться верификацией списка людей, пребывающих в местах несвободы.

    "Лутковская выступила с таким предложением, потому что этот процесс нужно разблокировать. Для того, чтобы его разблокировать, нужно четко знать, кто из тех людей, которые находятся в местах несвободы на подконтрольной правительству Украины части страны, действительно хотел бы быть перемещен на неподконтрольную территорию", — сказал Чаплыга.

    По его словам, это предложение обсуждалось в среду на заседании контактной группы по Донбассу в Минске. Чаплыга отметил, что офис омбудсмена может справиться с такой задачей максимально оперативно, поскольку имеет региональные представительства во всех регионах страны.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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