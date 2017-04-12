Украина проведет верификацию пленных, отказавшихся возвращаться в Донбасс

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Гуманитарная подгруппа в Минске в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе договорилась о проведении верификации списка пленных, которые отказываются перемещаться на неподконтрольную Киеву территорию, сообщила Дарка Олифер — пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Верификацией займется Служба безопасности Украины (СБУ), уполномоченная Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская, а также матери пленных при участии ОБСЕ.

Ранее в аппарате омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что ООН предложила механизм по освобождению лиц, находящихся в списке на обмен и не желающих пересекать линию разграничения в Донбассе. Омбудсмен ДНР Морозова отметила, что процесс обмена произойдет только после того, как закончится работа в ООН в этом направлении.

"Гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением заложников. Удалось договориться о том, чтобы СБУ, омбудсмен Валерия Лутковская, матери незаконно удерживаемых лиц, при участии ОБСЕ провели верификацию отказа людей перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса", — написала Олифер в среду на своей странице в Facebook.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.