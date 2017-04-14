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    Не надо мучить Донбасс украинским языком - экс-советник Ющенко

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    Языковая зачистка. Табу на русский (74)

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    Бывший советник президента Виктора Ющенко Валентина Руденко убеждена, что людям, которые живут в Донбассе, надо разрешить разговаривать на том языке, на котором они уже говорят.
    Канал на Youtube NewsOne

    На сегодняшний день необходимо снять акцент с языкового вопроса для граждан, проживающих на востоке Украины, убеждена экс-советник президента Виктора Ющенко Валентина Руденко.

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    По ее словам, надо разрешить людям, которые живут в Донбассе, разговаривать на том языке, на котором они уже говорят. При этом она убеждена, что последующие поколения будут общаться на украинском языке.

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    "На Донбассе не надо мучить людей украинским языком. Пусть они говорят на том языке, на котором они говорят, но я точно знаю, что их внуки будут говорить на украинском языке", — сказала Руденко в эфире телеканала Newsone.

    В то же время Руденко подчеркнула, что представители госаппарата, чиновники должны говорить исключительно на государственном языке. "Не надо устраивать пытку языком, но мы должны помнить фразу "Страна заканчивается там, где заканчивается язык.", — заявила экс-советник президента.

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    Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

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