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    Россия

    По похищениям россиян в Донбассе возбудили уголовное дело

    (обновлено: )52722
    В СК РФ заявили, что три года назад близ поселка Красный Партизан был похищен 36-летний россиянин, а спустя год близ поселка Еленовка были похищены волонтеры российского Фонда помощи беженцам.
    Следственный комитет РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что по фактам "похищений российских граждан украинскими силовыми структурами" в Донбассе в 2014-2015 годах возбуждено уголовное дело.

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    По ее словам, в декабре 2014 года на блокпосту вблизи поселка Красный Партизан Донецкой области сотрудники спецслужб Украины "похитили 36-летнего россиянина", который не участвовал в конфликте в Донбассе, а приехал на территорию Донецкой области в качестве волонтера. Мужчину освободили только через два года.

    Кроме того сообщается, что в апреле 2015 года вблизи поселка Еленовка Донецкой области были похищены волонтеры российского Фонда помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению "Своих не бросаем", которые везли из Луганска в Донецкую область гуманитарный груз, сообщает корреспондент РИА Новости.

    "По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 126 УК РФ (похищение человека). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений", — сказала Петренко.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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