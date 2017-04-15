Во время пасхального перемирия в Донбассе снова слышны взрывы - спецкор

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. За минувшие сутки на Востоке зафиксированы 45 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба штаба АТО. Руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан заявил, что стороны на востоке Украины должны немедленно прекратить огонь в связи с Пасхой. Так называемый режим пасхального перемирия вступил в силу еще 1 апреля, однако на практике его не соблюдали.

Что сейчас происходит в зоне проведения антитеррористической операции, в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал специальный корреспондент "КП в Украине" в регионе Артем Маслаков.

"Если сравнивать с прошлыми днями, то у нас, безусловно, стало несколько спокойнее. Утром вообще выстрелов не было, даже стрелкового оружия не было слышно на линии разграничения. Хуже стало к обеду. К нынешнему моменту мы знаем, что произошло столкновение, и были взрывы в районе Донецкого аэропорта, в районе Авдеевки, в южном направлении, но, тем не менее, по сравнению с предыдущими днями, стало тише и, если это не полное прекращение огня, то стрелять точно стали меньше", — сообщил Маслаков.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.