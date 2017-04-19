Как блокада Донбасса повлияла на энергонезависимость Украины

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Украина продолжает покупать уголь коксовой группы в Российской Федерации. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. По его словам, в Украине не хватало угля коксовой группы еще до АТО.

Между тем, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Украина потеряла 40 миллиардов гривен налогов и три миллиарда долларов валютной выручки из-за блокирования угля из Донбасса.

Где и какой уголь покупает Украина сейчас, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Зважаючи на такі заяви, чи можемо ми говорити про плани на енергонезалежність, про що так активно говорить українська влада, якщо ми все одно купуємо вугілля у Росії?

— Давайте ми розкладемо це питання на декілька. Бо, по-перше, спиратися на слова пана Ляшка я би особисто не ризикнув. А Україна купувала вугілля для металургійних підприємств у Росії, це історично так склалося, і дійсно продовжує закуповувати. Але давайте розділимо енергетичне вугілля і вугілля коксівної групи, бо це є принципово два різних види вугілля. І з точки зору енергетики, саме енергетичної групи антрацитового вугілля, то сьогодні закупок російського вугілля не відбувається. Інша справа, чи досягли ми справжньої енергетичної незалежності сьогодні? Ні, над цим ще триває робота, тому що Україні треба отримати й альтернативні шляхи постачання антрацитового вугілля — з ПАР, з США, з інших країн. І над цим ведеться активна робота, вона дійсно триває, при тому через блокаду був повністю закритий, знаєте, такий розсадник олігархічної корупції, я би сказав.

А в чому він полягав, цей розсадник?

— Ми з вами, як споживачі, вже рік сплачуємо за електрику, в яку включена ціна вугілля такого, як воно є імпортоване, так званий "Роттердам+". Сутність цієї формули в тому, що ми з вами сплачуємо за електрику як за електрику, вироблену з імпортованого вугілля. А що робили наші люди? Вони брали ці гроші, а замість того, щоб імпортувати вугілля і забезпечувати Україну таким чином в тому числі енергетичною безпекою через диверсифікацію закупок, вони продовжували везти вугілля із зони АТО. У результаті вони заробляли на кожній тонні близько тисячі гривень додатково, це величезні кошти, мова йде про 12-15 мільярдів гривень, але по суті країну весь час тримали ті люди, які працюють на Росію, вони весь час тримали Україну на гачку. От зараз ми закриємо вам постачання вугілля, і все — у вас нема жодної альтернативи. Тому те, що сьогодні відбувається, з точки зору енергетичної безпеки — це 100% позитивно. Тим більше, зауважу ще раз, ми з вами вже рік сплачуємо за імпортоване вугілля, просто хтось клав різницю в кишеню.

Що можна зробити, щоб не закуповувати коксове вугілля в РФ? І якщо можна, то чому це не робиться?

— Я не є експертом в металургії, я небагато знаю про вугілля, що коксується, і небагато знаю про те, де його добувають і як. Але майже впевнений, що можна знайти альтернативу Росії, якщо цим активно займатися і дивитися, як виглядають різні ринки, скільки коштує вугілля і т.д.

До кінця року влада планує переобладнати Зміївську і Трипільську ТЕС на вугілля газової марки і таким чином зменшити залежність від імпортного вугілля. Чи до кінця року встигнуть реалізувати ці плани?

— Мій досвід показує, що не встигнуть, хоча це цілком реалістичний план. Насправді, для того щоб переобладнати один блок, технічно треба 5-6 місяців. Але враховуючи досвід того, як працюють у нас і як швидко рухається справа, я думаю, що лише частина робіт буде виконана, себто один чи два блоки встигнуть переобладнати, а інші підуть на наступний рік. Тому що входити в зиму з блоками в модернізації і ремонті, це буде, м’яко кажучи, недалекоглядно. Інша справа, що треба одночасно розвивати власний видобуток. Тому що якщо ми будемо споживати більше вугілля марки Г, то маємо його і здобувати більше. Це теж процеси: треба закласти лави, приготувати техніку, зробити багато речей, і державні вугільні шахти мають це робити вже зараз. На жаль, зараз процес не такий активний, як мав би бути. Вони абстрактно про це говорять, але реальних дій непомітно.

Запаси вугілля антрацитової та газової груп на українських ТЕС станом на сьогодні становили близько 2 млн тонн. Якщо перевести це у час, на скільки цього обсягу вистачить?

— Це теж певна маніпуляція, оці два мільйони тонн. Тому що тільки 200 тисяч із цих мільйонів є антрацитового вугілля, яке дійсно доступне для того, щоб виробити з нього електроенергію на контрольованій Україною території. А ці 200 тисяч — це приблизно три тижні роботи енергостанцій. Тому зараз дуже нагальним є питання імпорту й імпорту термінового.

Напомним, сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что для обеспечения должного уровня безопасности на шахтах нужны большие инвестиции.

Также политолог Василий Мокан в эфире заявил, что решение Кабмина по торговле с ОРДЛО — недостаточный ответ на блокаду Донбасса, а эксперт Юрий Гаврилечко считает, что блокирования торговли не существует, это только пиар-акция.