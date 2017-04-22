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    Общество

    Электроснабжение Авдеевки восстановят не ранее понедельника - силовики

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    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (146)

    (обновлено: )13
    Восстановление электроснабжения Авдеевки невозможно из-за отсутствия гарантий безопасности. Гарантии для проведения аварийно-восстановительных работ в лучшем случае будут предоставлены только в понедельник.
    Авдеевка после обстрела Градов
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Электроснабжение Авдеевки восстановят не ранее понедельника. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.

    Авдеевка после обстрела Градов
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Авдеевка после обстрела "Градов"

    "Восстановление электроснабжения Авдеевки невозможно из-за отсутствия гарантий безопасности … по данным российской стороны СЦКК (Совместного центра по контролю и координации в Донбассе — Ред.) гарантии для проведения аварийно-восстановительных работ в лучшем случае будут предоставлены только в понедельник 24 апреля этого года", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, на данный момент Донецкая фильтровальная станция работает без перебоев, вода поступает к населению в штатном режиме.

    Авдеевка в последнее время регулярно остается без света из-за обстрелов, самой сложной была ситуация в феврале, когда город остался без света в сильные морозы.

    Ранее и. о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин заявил, что в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) готовы к прекращению подачи электроэнергии со стороны Украины.

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