Электроснабжение Авдеевки восстановят не ранее понедельника - силовики

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Электроснабжение Авдеевки восстановят не ранее понедельника. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.

"Восстановление электроснабжения Авдеевки невозможно из-за отсутствия гарантий безопасности … по данным российской стороны СЦКК (Совместного центра по контролю и координации в Донбассе — Ред.) гарантии для проведения аварийно-восстановительных работ в лучшем случае будут предоставлены только в понедельник 24 апреля этого года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на данный момент Донецкая фильтровальная станция работает без перебоев, вода поступает к населению в штатном режиме.

Авдеевка в последнее время регулярно остается без света из-за обстрелов, самой сложной была ситуация в феврале, когда город остался без света в сильные морозы.

Ранее и. о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин заявил, что в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) готовы к прекращению подачи электроэнергии со стороны Украины.