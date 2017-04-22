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    В ЛНР заявили, что готовы к отключению электричества со стороны Украины

    Тема:

    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (145)

    (обновлено: )24410
    Как заявили в самопровозглашенной Луганской народной республике, разработан план мероприятий на случай отключения: произойдет переключение в течение трех-четырех часов.
    Электричество
    УНИАН

    ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. И. о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин заявил, что в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) готовы к прекращению подачи электроэнергии со стороны Украины, передает журналист РИА Новости.

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    "Хочу заверить жителей республики: мы готовы к каким-либо внештатным ситуациям. Республика не будет обесточена. Разработан план мероприятий на случай отключения: произойдет переключение в течение трех-четырех часов, и будем жить в штатном режиме. Электроэнергии, поступающей со смежных территорий, нам хватает, никакого сбоя не будет", — заверил спикер.

    Он уточнил, что украинская сторона не направляла никаких официальных уведомлений о прекращении подачи электроэнергии.

    Ранее сообщалось, что "Луганская железная дорога" готова возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву территориями.

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