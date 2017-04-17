Киев в СЦКК обвинил ополченцев в обстреле Авдеевки

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Представители Киева в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в понедельник заявили, что ополченцы продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии разграничения в Донбассе, наблюдается обострение ситуации в Авдеевке Донецкой области.

Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 13 апреля. При этом стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что продолжаются обстрелы со стороны НЗФ (незаконные формирования — ред.) ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — Ред.) позиций вооруженных сил Украины, а также мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. Обострение обстановки наблюдается в районе населенного пункта Авдеевка", — сообщил в Facebook пресс-центр силовиков со ссылкой на СЦКК.

Как отмечается в сообщении, СЦКК зафиксировал обстрелы со стороны ополченцев жилых кварталов Авдеевки. По предварительным данным, повреждено шесть жилых домов.

"Информация о последствиях обстрела устанавливается", — добавили в ведомстве.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.