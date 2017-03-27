Авдеевка после обстрела "Градов"

В воскресенье жилой сектор Авдеевки подвергся обстрелу из установок РСЗО "Град". Поступила информация о повреждении 18 домов, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Донецкой области.

"Обстрел произошел около 11.30. Снаряды боевиков, выпущенные из "Градов", накрыли огнем старую часть прифронтового города. В результате повреждены частные дома местных жителей, расположенные по ул. Колосова, Белинского, Добролюбова и Островского. 18 домов получили значительные повреждения, некоторые из них полностью разрушены", — говорится в сообщении.

"Террористы обстреляли из "Градов" жилой сектор Авдеевки. Поврежден 21 дом: ул. Белинского, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 26; ул. Добролюбова, 10,12; Островского, 51; Колосова, 136, 138, 140, 142, 144, 161, 163, 165, 167", — написал замглавы МВД, начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.