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    Фотоленты

    Авдеевка после обстрела "Градов"

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (380)

    (обновлено: )22
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела "Градов"
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела "Градов"
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела "Градов"
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела "Градов"
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела "Градов"
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела "Градов"
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела "Градов"
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела "Градов"
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела "Градов"
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Авдеевка после обстрела Градов
    Авдеевка после обстрела "Градов"
    Facebook Вячеслава Аброськина

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    Авдеевка после обстрела "Градов"

    В воскресенье жилой сектор Авдеевки подвергся обстрелу из установок РСЗО "Град". Поступила информация о повреждении 18 домов, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Донецкой области.

    "Обстрел произошел около 11.30. Снаряды боевиков, выпущенные из "Градов", накрыли огнем старую часть прифронтового города. В результате повреждены частные дома местных жителей, расположенные по ул. Колосова, Белинского, Добролюбова и Островского. 18 домов получили значительные повреждения, некоторые из них полностью разрушены", — говорится в сообщении.

    "Террористы обстреляли из "Градов" жилой сектор Авдеевки. Поврежден 21 дом: ул. Белинского, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 26; ул. Добролюбова, 10,12; Островского, 51; Колосова, 136, 138, 140, 142, 144, 161, 163, 165, 167", — написал замглавы МВД, начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе: подробности и версии

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Власть поиграла мускулами. Адвокат о задержании "блокировщиков" Донбасса

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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