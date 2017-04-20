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    Военные заявили о потерях из-за обстрела их позиций в районе Авдеевки

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    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (139)

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    По предварительной информации штаба АТО, "в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, который расположен неподалеку Авдеевки, погибли двое военнослужащих".
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Пресc-центр штабу АТО/Facebook

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Военные в четверг вечером заявили, что из-за обстрела их позиций ополченцами в районе Авдеевки в Донбассе погибли двое военных, говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

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    "По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, который расположен неподалеку Авдеевки, погибли двое военнослужащих вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

    Силовики сообщают, что ополченцы вели танковый обстрел, а также обстрел из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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