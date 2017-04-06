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    Жебривский: ополченцы обстреливают Авдеевку

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (419)

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    По информации главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, в Авдеевке мина разорвалась во дворе хозяйства по улице Соборной, мужчина госпитализирован.
    Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Ополченцы в четверг вечером снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки, ранен мирный житель, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Последствия обстрела в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс переживает новый неработающий режим тишины

    Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

    Как заявил Жебривский, ополченцы обстреливают Авдеевку из минометов. "Только получили сообщение об осколочном ранении 45-летнего жителя. Мина разорвалась во дворе хозяйства по улице Соборной. Мужчина госпитализирован", — написал губернатор на своей странице в Facebook.

    По его информации, обстрелам также подверглись окрестности Марьинки и Красногоровки.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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