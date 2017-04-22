Лавров и Заньер обсудят работу ОБСЕ по разрешению конфликта в Донбассе

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В Москве 25 апреля пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером. Об этом сообщается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров обсудят работу ОБСЕ по содействию разрешению конфликта в Украине. Заньер будет находиться с рабочим визитом в РФ с 24 по 27 апреля.

Как сообщили в МИД РФ, запланирована встреча генсека ОБСЕ с руководством ОДКБ, он также примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности.

"В ходе переговоров Лавров и Заньер обсудят работу ОБСЕ по содействию разрешению внутриукраинского конфликта. Россия взаимодействует со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком в Контактной группе и координаторами ее четырех рабочих подгрупп. Внимательно следим за деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Совместно с генсекретарем намерены рассмотреть возможные меры по повышению ее эффективности в рамках действующего мандата. Важно соблюдать принципы объективности и беспристрастности в работе миссии", — говорится в сообщении.

В МИД РФ также сообщили, что 24 апреля директор Центра по предотвращению конфликтов секретариата ОБСЕ Марсель Пешко (Словакия), который сопровождает генсекретаря в поездке, посетит погранпереходы "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе в Ростовской области, где размещена группа наблюдателей ОБСЕ.

"В последние годы, в том числе при поддержке генсекретаря, наращиваются усилия ОБСЕ в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью. Планируем подробно обсудить взаимодействие ОБСЕ с ОДКБ, СНГ и ШОС, а также будущее российское председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности — директивного органа, ответственного за военные аспекты безопасности", — говорится в документе.

В МИД РФ также сообщили, что в ходе переговоров российская сторона намерена в очередной раз привлечь внимание генсекретаря к имеющемуся перекосу в сторону гуманитарного измерения ОБСЕ, его тематической и географической несбалансированности.

Как подчеркнули в МИД РФ, Россия последовательно выступает за укрепление роли и авторитета ОБСЕ.

"Главной долгосрочной целью государств-участников ОБСЕ остается построение сообщества равной и неделимой безопасности в соответствии с решением саммита ОБСЕ в Астане в 2010 году. На нынешнем этапе, характеризуемом общим кризисом системы евробезопасности, главная задача заключается в восстановлении доверия между государствами. Россия к такому диалогу готова", — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг назвал конфликт в Донбассе болотом, в котором застряло огромное количество жителей региона.