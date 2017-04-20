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    Политика

    Порошенко: в Донбассе идет настоящая война

    Тема:

    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (137)

    (обновлено: )78410
    Президент Украины Петр Порошенко не согласен с мнением, что конфликт в Донбассе оказался "замороженным". Глава государства напомнил, что с начала года Украина потеряла в Донбассе 69 военных и еще более 420 получили ранения.
    Петр Порошенко в эфире Sky News
    пресс-служба Петра Порошенко

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает конфликт в Донбассе "замороженным"; по его мнению, в регионе идет "настоящая горячая война".

    Отсутствие серьезного прогресса в реализации минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе стало причиной того, что некоторые эксперты стали называть его "замороженным". При этом ранее опасения по поводу возможного замораживания конфликта в случае отказа от минских договоренностей высказали представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма и глава МИД Украины Павел Климкин.

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    REUTERS Gleb Garanich
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    "Некоторые пытаются называть это (ситуацию в Донбассе — Ред.) "замороженным конфликтом"… Разве это замороженный конфликт? Это — настоящая горячая война", — цитирует пресс-служба Порошенко его слова из интервью британскому телеканалу Sky News.

    Порошенко напомнил, что с начала года Украина потеряла в Донбассе 69 военных и еще более 420 получили ранения.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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