В Донбассе - очередной срыв перемирия, за который никто не ответит

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

В ночь с четверга на пятницу по населенным пунктам Донбасса было выпущено несколько сотен мин и артиллерийских снарядов из запрещенной мирными договоренностями крупнокалиберной артиллерии. В результате последних боестолкновений есть погибшие и раненые среди военнослужащих по обе линии разграничения, информация о пострадавших среди мирного населения пока не поступает. В прифронтовых городах и поселках зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры.

Относительное затишье, продержавшееся в регионе несколько дней, очевидно, подходит к концу. В четверг, 20 апреля, бои в окрестностях Донецка велись уже намного активнее. Вчера вечером под огонь попали жилые кварталы Марьинки и Авдеевки — к счастью, обошлось без погибших и пострадавших среди мирного населения. В результате повреждения опоры линии электропередач, без электроснабжения остались некоторые районы Авдеевки, а также несколько поселков вблизи города. Кроме того попали под обстрел и жилые кварталы Ясиноватой, а также северные и западные окраины столицы Донбасса. Зафиксированы прилеты и в Докучаевске — здесь поврежден многоквартирный жилой дом и продуктовый магазин.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 38 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 13 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Всего за прошедшую неделю противник нарушил 235 раз режим прекращения огня, и выпустил по территории республики из запрещенного минскими договоренностями вооружения 1445 снарядов и мин. Потери среди военнослужащих ВС ДНР составили двое погибших и пятеро раненых", — сообщает пресс-служба вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Тем временем пресс-центр штаба АТО сообщает об увеличении обстрелов со стороны ополченцев практически по всей линии фронта. По данным силовиков в результате последних атак со стороны ДНР погибли двое украинских военнослужащих, восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести.

"Ситуация в зоне АТО обострилась: за прошедшие сутки боевики совершили 47 обстрелов позиций вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. В результате обстрелов погибли 2 украинских военнослужащих и 8 — получили ранения", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Накануне власти самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские силовики начали активную подготовку к наступлению на южном участке фронта и в преддверии майских праздников намерены нанести удары на мариупольском направлении. По данным министерства обороны самопровозглашенной республики вооруженные силы Украины в конце апреля готовят план активных боевых действий в Волновахском и Новоазовском районах. Сообщается, что украинские военнослужащие якобы намерены обстрелять собственные ложные позиции, чтобы затем открыть ответный огонь по позициям ополченцев. В ДНР считают, что этот инцидент может быть использован украинской стороной, как повод для попытки развязать масштабное наступление в Донбассе.

Напомним, на прошлой неделе глава ДНР Александр Захарченко в ходе прямой линии с жителями Украины сообщал, что республика в самое ближайшее время ожидает наступления со стороны украинской армии. По мнению Захарченко ВСУ на ключевых направлениях в Донбассе сформировали ударные группы.

В свою очередь президент Украины в интервью в интервью британскому телеканалу Sky News отметил, что в Донбассе идет настоящая война, а не замороженный конфликт. По словам Порошенко, с начала 2017 года в зоне боевых действий погибли 69 украинских военных и более 420 получили ранения. По данным президента, в отдельных районах Донецкой и Луганской области находится более 700 российских танков, 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня.

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