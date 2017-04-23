В СЦКК сообщили подробности подрыва авто ОБСЕ в Донбассе

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на мине, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на странице штаба АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня 23 апреля, около 10:17, во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория ОРЛО, вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По предварительным данным среди группы СММ ОБСЕ есть погибшие и раненые. Украинская сторона выражает соболезнования родным и близким потерпевших", — говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в указанное время по данным дежурных СЦКК, режим прекращения огня соблюдался как с украинской стороны, так и со стороны НЗФ ОРЛО.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.