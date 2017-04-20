Миллионер из трущоб. История одного атошника

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Эта история началась в ночь с 7 на 8 апреля в Виннице. В ночной клуб "Курсаль" после тяжелого и напряженного рабочего дня пришел отдохнуть с пятью друзьями начальник отдела помощи участникам АТО облсовета Андрей Грачов. Компания выпивала и веселилась. Но после полуночи остались только самые стойкие — Грачов и его друг с позывным "Енот", который уснул за столом.

"Охранники сделали им замечание. Но они восприняли его неадекватно. Слово за слово и один из охранников получил удар в лицо от Грачова. Завязалась драка. Наши охранники вывели мужчин на улицу. Было около двух часов ночи", — рассказала администратор заведения изданию "20 минут".

А на следующий день, вечером, Грачов заявился в "Курсаль" с группой поддержки из двух десятков парней и начал обвинять охрану в том, что во время драки они якобы сорвали с его шеи золотую цепочку и вытащили из кармана три тысячи гривен. Чиновник потребовал компенсировать потерю, решить вопрос, так сказать, мирным путем. Того же мнения придерживалась и его группа поддержки, в противном случае обещали "разнести" клуб.

Как рассказывала администратор клуба, за цепочку которая якобы весит 27 грамм Грачов потребовал компенсацию 50 000 гривен, плюс еще и три тысячи гривен, которые у него "пропали из кармана". Так как Грачов настаивал на том, что цепочку ему сорвали во время драки на лестнице, в ответ администрация заведения показала видео, как его и друга выводили из клуба, на котором было видно, что он был без цепочки на шее. После просмотра видео чиновник изменил мнение: говорил, что не помнит точно, где и когда цепочка пропала, ссылаясь на сотрясение мозга.

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Представители клуба написали заявление в полицию о вымогательстве. Но ход делу по всей видимости не дали, так как чиновник уверил, что владелец клуба с ним расплатился, об этом он написал на свой странице в Facebook, а охранников уволили.

"Я думаю, что в этом инциденте рано ставить точку. Дальше будет", — написал он, но вскоре удалил эту запись.

В то же время, достоверно так и не известно где и при каких обстоятельствах была потеряна цепочка, если она вообще была потеряна. В полицию с заявлением о краже Грачов не обращался. Но выяснилось то, что чиновник откровенно прибедняется.

В феврале 2015 года лейтенант-медик 93 ОМБр Вооруженных сил Украины из Винницы Андрей Грачов прославился видеообращением к президенту Петру Порошенко, в котором он и еще двое военных жаловались на отвратительное положение на передовой (плохое оружие, низкое денежное довольствие) и в целом на жизнь в стране, на растущий доллар и цены. На низкие зарплаты и пенсии. В ролике даже звучало предложения идти на Киев, потому что "враги там". Видео в один момент стало популярным. За это командование его и его двух товарищей оштрафовало. И Грачев попросил всех небезразличных, чтобы семья и его товарищи не умерли с голода, сброситься ему на карточку.

Скриншот со страницы Андрея Грачова

Люди за один день перевели около 2500 гривен. Но Грачов просил еще. При этом, как оказалось, на свою же карточку он просил сброситься то на солярку, то на движок и колеса, то еще на разные нужды для армии.

А в 2016 году Андрей Грачов, после дембеля, был назначен начальником отдела помощи участникам АТО в Винницкой областной администрации и подал декларацию о доходах, в которой указал, что в 2015 году его зарплата составила 66993 гривен, 35 тысяч он получил из бюджета города и области за ранение, а держит наличными дома 18 (!) миллионов гривен.

Уже не приходиться удивляться такой бережливости и накопительству, особенно среди некоторых волонтеров и участников АТО. Многие вернулись в Востока миллионерами и о том, как они сколотили этот миллион никто посторонний не узнает, можно только догадываться.

"Историй о финансовом процветании некоторых бывших бойцов АТО, которые стали зажиточными людьми, очень много. Что поделать, мародерство в украинской армии, особенно впервые дни войны процветало. Многие почтовые отделения то и дело пересылали родственникам в глубь Украины начиная с мебели и бытовой техники, заканчивая вещами. И это только по мелочи. А если взять контроль над контрабандой, взымание дани на блокпостах, вот, где в АТО крутились миллионы. Только у нас об этом не принято говорить. И даже не все такие факты нашли продолжение в уголовных делах. По сути, к бойцам АТО, применялась негласная амнистия", — отмечает один из сотрудников военной прокуратуры.

То, что на войне многие делают деньги, не удивительно. Плохо то, что это поощряют и никто не интересуется тем, откуда у бывших бойцов после возвращения из АТО появляются миллионы.