Геращенко: говорить о выборах в Донбассе после инцидента с ОБСЕ пока нельзя

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Инцидент с автомобилем СММ ОБСЕ, в котором погиб представитель миссии, свидетельствует, что о выборах в Донбассе говорить пока невозможно, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

В воскресенье днем в ОБСЕ сообщили, что двое из шести членов патруля СММ ОБСЕ в Украине получили ранения в результате подрыва машины в Луганской народной республике, еще один скончался.

"О каких выборах можно говорить на территории, где опасно находиться международным наблюдателям, где их жизни подвергаются смертельному риску?", — написала Геращенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

Она также считает, что инцидент с автомобилем СММ ОБСЕ делается более актуальной инициативу Киева о разворачивании в Донбассе миротворческой миссии.

"Инициатива Украины о миротворческой миссии становится все более очевидной и актуальной. Вон уже машины с не вооруженными наблюдателями начали взрывать. Без миротворческой миссии боевики просто затерроризируют оккупированные территории и их жителей", — считает Геращенко.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.