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    Подрыв авто в Донбассе: в ОБСЕ подтвердили национальность погибшего

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (167)

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    Согласно информации, в результате взрыва погиб один член патруля, гражданин Соединенных Штатов Америки. Два других члена патруля - гражданин Германии и Чехии направлены в больницу в Луганск для дальнейшего медицинского осмотра.
    Александр Хуг. Архивное фото
    REUTERS Alexander Ermochenko

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что погибший при подрыве автомобиля миссии ОБСЕ в Донбассе был гражданином США, один из раненых — гражданин Чехии.

    Кадры с места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ
    Канал "Народная милиция ЛНР" в Youtube
    Кадры с места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ

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    "В результате взрыва погиб один член патруля, гражданин Соединенных Штатов Америки. Два другие члена патруля — гражданин Германии и Чехии направлены в больницу в Луганск для дальнейшего медицинского осмотра", — заявил Хуг на пресс-конференции.

    Он не сообщил, в каком состоянии сейчас находятся два пострадавших члена миссии. По словам Хуга, в настоящее время врачи проводят обследование.

    Трое других членов патруля, находившихся в машине, которая при взрыве не пострадала, доставлены на базу миссии ОБСЕ в этом районе, сказал Хуг.

    Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что ОБСЕ начала расследование инцидента с подрывом автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине.

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