ОБСЕ начала расследование подрыва автомобиля в Донбассе - генсек

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что ОБСЕ начала расследование инцидента с подрывом автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине.

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"ОБСЕ начала расследование инцидента и ожидает максимального сотрудничества от всех заинтересованных сторон", — приводятся слова Заньера в сообщении, распространенном пресс-службой ОБСЕ в воскресенье.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев сделает все возможное, чтобы провести беспристрастное расследование инцидента с автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.