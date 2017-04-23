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    ОБСЕ начала расследование подрыва автомобиля в Донбассе - генсек

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (164)

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    Как заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, организация ожидает максимального сотрудничества от всех заинтересованных сторон по инциденту с подрывом автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии.
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что ОБСЕ начала расследование инцидента с подрывом автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине.

    Кадры с места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ
    Канал "Народная милиция ЛНР" в Youtube
    Кадры с места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ

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    "ОБСЕ начала расследование инцидента и ожидает максимального сотрудничества от всех заинтересованных сторон", — приводятся слова Заньера в сообщении, распространенном пресс-службой ОБСЕ в воскресенье.

    Ранее в МИД Украины заявили, что Киев сделает все возможное, чтобы провести беспристрастное расследование инцидента с автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

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