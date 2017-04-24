США требуют расследовать инцидент с автомобилем ОБСЕ в Украине

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КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. США призывают расследовать инцидент с автомобилем ОБСЕ в Украине и рассчитывают, что Россия использует свое влияние для проведения расследования, заявил исполняющий обязанности официального представителя госдепартамента Марк Тонер.

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"Соединенные Штаты шокированы и глубоко опечалены гибелью гражданина США, работавшего парамедиком в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в результате того, что его автомобиль наехал на взрывное устройство на контролируемой сепаратистами территории Восточной Украины. Мы направляем глубочайшие сердечные соболезнования его семье, друзьям и близким, и мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал при взрыве. Эта гибель подчеркивает все более опасные условия, при которых работают смелые сотрудники мониторинговой миссии, условия, которые включают ограничение доступа, угрозы и запугивание. Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование", — заявил Тонер.

"Данный инцидент показывает необходимость того, чтобы все стороны, в особенности руководимые Россией сепаратистские силы, немедленно реализовали свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями. Это включает действительное, прочное прекращение огня, вывод тяжелых вооружений и отход от линии соприкосновения. Смелые работники мониторинговой миссии ОБСЕ пользуются полной поддержкой Соединенных Штатов, и мы категорически осуждаем все акты враждебности и угроз в отношении мониторинга СММ. Им также должен быть обеспечен безопасный, полный и беспрепятственный доступ ко всей зоне конфликта", — заявил Тонер.

"Соединенные Штаты вновь призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы сделать первый шаг к миру на Восточной Украине и обеспечить видимое, верифицируемое и необратимое улучшение ситуации с безопасностью", — сказал Тонер.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль ее миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате чего один человек из состава патруля погиб и двое были ранены.

Как заявили в МИД России, при подрыве погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Эту информацию подтвердил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в инциденте была ранена гражданка Германии.

Генеральный секретарь организации Ламберто Заньер заявил, что ОБСЕ начала расследование инцидента с подрывом автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии в Украине.