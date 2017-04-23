Меркель подтвердила ранение гражданки Германии при подрыве авто ОБСЕ

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Гражданка Германии ранена при подрыве автомобиля ОБСЕ на востоке Украины. Такую информацию подтвердила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Сообщение о гибели сотрудника СММ ОБСЕ на востоке Украины наполняет меня горем и ужасом. Наши мысли с близкими всех сотрудников ОБСЕ, которые от имени международного сообщества несут службу в этом конфликтом регионе. Пострадавшим сотрудникам ОБСЕ, среди которых есть гражданка Германии, мы желаем скорейшего и полного выздоровления", — говорится в телеграмме Меркель, которую цитирует пресс-служба правительства ФРГ.

Ранее член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко сообщил, что в результате подрыва автомобиля специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе погиб гражданин Великобритании Джозеф Стоун, а гражданка Германии Ива Гнелин была контужена.