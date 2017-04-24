Хуг: ОБСЕ усилит безопасность патрулей и продолжит работать в Донбассе

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что миссия решительно настроена работать в соответствии со своим мандатом и принимает меры для обеспечения безопасности своих патрулей в Донбассе. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата", — подчеркнул Хуг.

"Вместе с тем хочу отметить, что той мины (на которой сегодня подорвался патруль ОБСЕ — УНИАН) там вообще не должно было быть", — добавил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

"Мы принимаем все меры, чтобы патрули, которые находятся в этом районе, передвигались безопасно. Дальнейшие меры будут приниматься по результатам оценки", — отметил Хуг.

Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в социальной сети Facebook сообщила, что два из шести членов патруля СММ ОБСЕ в Украине ранены при подрыве машины в Луганской народной республике, еще один человек погиб.