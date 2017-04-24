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    Хуг: ОБСЕ усилит безопасность патрулей и продолжит работать в Донбассе

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (168)

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    По словам первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, ОБСЕ принимает все меры, чтобы патрули, которые находятся в этом районе, передвигались безопасно.
    Александр Хуг. Архивное фото
    REUTERS Alexander Ermochenko

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что миссия решительно настроена работать в соответствии со своим мандатом и принимает меры для обеспечения безопасности своих патрулей в Донбассе. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

    Кадры с места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ
    Канал "Народная милиция ЛНР" в Youtube
    Кадры с места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ

    "Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата", — подчеркнул Хуг.

    "Вместе с тем хочу отметить, что той мины (на которой сегодня подорвался патруль ОБСЕ — УНИАН) там вообще не должно было быть", — добавил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

    "Мы принимаем все меры, чтобы патрули, которые находятся в этом районе, передвигались безопасно. Дальнейшие меры будут приниматься по результатам оценки", — отметил Хуг.  

    Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в социальной сети Facebook сообщила, что два из шести членов патруля СММ ОБСЕ в Украине ранены при подрыве машины в Луганской народной республике, еще один человек погиб.  

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