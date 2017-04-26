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    Политика

    В зоне АТО испытывают украинский беспилотник

    (обновлено: )13001
    Комплекс сейчас проходит этап опытной эксплуатации, однако результаты его использования вполне реальные - с помощью Spectator-M украинские бойцы уже не раз проявляли позиции и технику.
    Беспилотный авиационный комплекс украинского производства Spectator-M
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Украинские военнослужащие в Донбассе испытывают беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Spectator-M", сообщила в среду пресс-служба министерства обороны.

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    "Комплекс сейчас проходит этап опытной эксплуатации, однако результаты его использования вполне реальные — с помощью Spectator-M украинские бойцы уже не раз проявляли позиции и технику… оккупационных войск", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, разведчики положительно оценивают летные характеристики беспилотников, которые входят в состав комплекса. Однако установленные на летательных аппаратах камеры, по мнению специалистов, все еще нуждаются в усовершенствовании.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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