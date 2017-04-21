Как два пальца об асфальт. После АТО убить - что плюнуть

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В расстреле экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова и его охранника подозревается боец Нацгвардии, принимавший участие в АТО. В убийстве журналиста и публициста Олеся Бузины подозреваются добровольцы, прошедшие АТО. В вооруженном нападении на АЗС в Киеве и убийстве во время задержания двух сотрудников милиции, а так же ранее трех, подозреваются бывшие бойцы добробатов. Двух патрульных полицейских в Днепре хладнокровно убил бывший боец "Торнадо". И этот список можно продолжить. В стране появилась категория людей, для которых убить человека — раз плюнуть. ВСУ и Нацгвардия подготовили уникальные кадры.

Ночью, 18 апреля на Яворовской полигоне Львовской области стала последней в жизни 31-летнего фельдшера, родом из Херсона. Ее убил ее же соcлуживец — 27- летний сержант, который вместе с ней был в АТО.

На территории палаточного городка Международного центра миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне сержант отмечал помолвку с военным психологом. Из гостей присутствовала только медик. Компания изрядно напилась и, в какой-то момент, между женщинами возникала ссора. На защиту невесты встал сержант, он дважды ударил ножом фельдшера в область сердца, а потом, хладнокровно перерезал ей горло. Тело оттащил и бросил в выгребную яму.

Протрезвев и испугавшись расплаты, сержант упаковал вещи и собирался бежать, но потом передумал. Пошел к командиру и все рассказал. Тут же была вызвана полиция. Дело расследует военная прокуратура, которая выясняет причастность невесты к убийству. Ведь по сути, кровавая расправа произошла на ее глазах.

В Украине никто не задумывается о том, что последствия конфликта на Донбассе еще как аукнутся всем, так как придется столкнуться с "синдромом войны" — посттравматическим стрессовым расстройством. Участники боевых действий, почти гарантированно столкнутся с психологическими расстройствами, уверены психиатры.

Сегодня многие демобилизовашись из ВСУ или Нацгвардии не могут найти себе применение. Год — два, они ходили в военной форме с оружием. Кто-то был на линии фронта и сложнее всего приспособиться тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях, терял товарищей. И проблема не только психологическая, она в том, что на гражданке его мало кто понимает. От этого, как отмечают психологи, человек начинает пить, употреблять наркотики. Но самое ужасное, что из них получаются отменные киллеры.

Глава Объединения участников АТО "Справедливость" Тарас Костанчук в эфире политического ток-шоу "Черное зеркало" рассказал, что война на Донбассе воспитала сотни киллеров в стране.

"Причина резонансных убийств в нашей стране — это война, которая длится уже 3 года. И воспитала людей, которые могут убивать. Десятки тысяч людей прошли войну, а из них тысячи, которые реально смотрели в глаза смерти и убивали врага, соперника, и бандитов. Поэтому уже нет той границы, которая бы останавливала человека перед убийством другого человека. Власть забыла о людях, которые прошли войну. О них просто никто не заботиться. Тысячи людей не знают, как себя реализовать после войны. У них родственники, которые не знают, как заплатить за платежки и сегодня кому угодно можно сказать, что это враг, а мы тебе еще и поможем материально, он может стрелять", — отметил Костанчук.

Как отмечают правоохранители, сейчас наступают самые непростые времена, когда оказавшиеся не нужными некоторые сотрудники милиции-полиции создают ОПГ и занимаются противозаконной деятельностью, но у них еще есть тормоз, они не убивают. А вот беда именно с прошедшими войну. Они готовы на все.

"Те, кто вернулся из АТО, попробовали вкус крови и им легко убить кого угодно и за что угодно. Но им сегодня некому противостоять. Патрульная не обученная, в угрозыске остались молодые и не опытные. Когда в 90-х годах сокращали армию, военные находили себе применение, становились киллерами. Все известные киллеры выходцы из спецподразделений. Боевые действия в Украине породили много потенциальных убийц. Это самое ужасное, так как ни к чему хорошему это не приведет", — отмечает генерал МВД Валерий Литвин.

Согласно исследованиям американских ученых, у людей с синдромом войны в пять раз выше вероятность остаться безработными, чем у обычных граждан. Разводы были у 70% из них, проблемы с детьми — у 35%, вели себя враждебно 40%, половина попала в тюрьму.